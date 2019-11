Hazim Hadžić: Kultfigur „Minka“ veröffentlicht ihren ersten eigenen Ratgeber!

Der bosnische Autor, Hazim Hadžić veröffentlichte inzwischen bereits sein fünftes Buch, das den Titel „Da vam Minka nešto kaže… (motivacioni priručnik za sve one zarobljene u kružnom toku)“ – zu Deutsch „Lasst Minka euch etwas sagen… (Ein Motivationsratgeber für all jene, die im Kreisverkehr gefangen sind)“ trägt. Mit dem jungen Überflieger sprachen wir über sein neuestes Werk, dessen gesamte Erlöse gemeinnützigen Zwecken zugute kommen werden…



KOSMO: Wie kam es dazu, dass Minka ein Buch geschrieben hat? Hat diese Idee schon von Anfang an bestanden, als du die Figur entwickelt hast, oder ist sie dir später gekommen?

Hazim Hadžić: Minka war schon immer ein vielseitiges, neugieriges und findiges Mädchen und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie sich an so etwas wie dem Schreiben eines Buches versuchen würde. Und hier ist es jetzt! Nicht ganz zwei Jahre, nachdem sie begonnen hat, die Welt mit ihrem Humor zu infizieren, hat sie sich entschlossen, ein Buch zu schreiben und sich einer etwas ernsthafteren Tätigkeit zu widmen. Und die ersten Reaktionen waren hervorragend, da Minka ihr Buch als Erste gelesen und nur Lob dafür gefunden hat.

Für wen ist dieses Handbuch gedacht und wie kann es uns nützen?

Da das Buch als eine Art Handbuch konzipiert ist, das in allen möglichen Alltagssituationen weiterhelfen soll, ist es auch illustriert und beschäftigt sich mit Themen wie: Schlussmachen, Freundschaften, Abnehmen, dem Aufbauen von Selbstvertrauen etc. Ich würde sagen, dass dies ein Motivationshandbuch für alle Generationen ist, und meine ernsthafte Absicht ist es trotz seines humoristischen Charakters, den Menschen zu helfen, wenn sie sich mit irgendeiner Herausforderung konfrontiert sehen, die sie nicht selber bewältigen können. Während wir heute mit den verschiedensten Motivationsbüchern konfrontiert sind, in denen Ratschläge für ein erfolgreiches Leben gegeben werden, ist dies eine neuere Art der Motivation, bei der Sie über Ihre Probleme lachen können, bevor Sie sie überwinden.





Der gesamte Erlös aus dem Buchverkauf kommt gemeinnützigen Zwecken zugute, d.h. er wird für autistische Kinder gespendet. Wie hast du die Entscheidung getroffen, an wen du das Geld spendest?

Den Wunsch, den Bau eines Autismus-Zentrums in Tuzla zu unterstützen, habe ich schon viel länger als die Idee, ein solches Buch zu schreiben. Daher wusste ich sofort, als mir der Titel des potentiellen Minka-Buchs in den Kopf schoss „Da vam Minka nesto kaže… (motivacioni priručnik za sve one zarobljene u kružnom toku“ („Lassen Sie sich von Minka etwas sagen… (ein Motivationshandbuch für alle, die im Hamsterrad gefangen sind))“, dass ich das gesamte Geld, das aus diesem Projekt hervorgeht, an genau dieses Zentrum spenden will. Wenn Sie einen starken Wunsch nach irgendetwas haben, kommen die Ideen, wie man es erreichen kann, von selber.

Wann können wir das Buch im Handel erwarten und wie können es Leser in Wien erwerben?

Der ursprüngliche Plan war, dass das Buch Ende Oktober herauskommen und in den Vertrieb gehen sollte, aber da ich als Autor des Buchs und derzeit als Student in diesen Monaten noch sehr eingespannt war, haben wir beschlossen, ein wenig zu warten und das Erscheinen des Buchs an meinen Zeitplan anzupassen, damit ich auch ein paar Präsentationen und Signierstunden abhalten kann und ein bisschen Zeit für die Freunde guter Bücher und die treuen Fans von Minka und ihrer Mama, der Omerovca, habe. Ich habe versprochen, auch in Wien eine Präsentation für meine Mitbürger zu halten, und auf jeden Fall wird das Buch auch online erhältlich sein.

Und zum Schluss: Glaubst du, dass sich Minka verändern wird, jetzt, wo sie berühmt ist?

Auch wenn sie sagt, dass das nicht der Fall sein wird, glaube ich, dass sich Minka ein bisschen verändern wird, wenn sie in der literarischen Welt bekannt wird, und das heißt, sie wird ein bisschen mehr Zeit brauchen, um auf ihre Nachrichten im Messanger zu antworten.