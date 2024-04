Papst Franziskus an junge Leute: „Sex ist eine wunderschöne Sache“

In einer kürzlich veröffentlichten Dokumentation bringt Papst Franziskus frischen Wind in die Gespräche über die Sexualmoral der Katholischen Kirche. Klare Worte finden ihren Weg aus dem Mund des Kirchenoberhaupts, das Sexualität als eine „der schönsten Sachen“ darstellt und der Kirche eine noch nicht ausgereifte Haltung in diesem Bereich attestiert. Mit Blick auf die komplexen Herausforderungen für die Kirche beleuchtet der Papst die Notwendigkeit einer authentischen, erwachsenen Auseinandersetzung.

In der Dokumentation sagte Papst Franziskus: „Ich glaube, die Kirche hat noch einen langen Weg vor sich, bis sie eine erwachsene Haltung erreicht.“ Mit dieser Aussage fordert er implizit eine Neubewertung der kirchlichen Lehre über Sexualität, die oft als Tabuthema behandelt wird. Die Bedeutung einer solchen Erneuerung könnte für die Millionen von Gläubigen weltweit einen Wendepunkt in der persönlichen Glaubensausübung darstellen.

Schönheit der Sexualität betont

Die positive Charakterisierung von Sexualität als eine der wunderbarsten Facetten menschlicher Existenz hebt sich deutlich von früheren kirchlichen Äußerungen ab. Papst Franziskus wählt bewusst Formulierungen, die Sexualität in einem natürlichen und positiven Licht zeigen und hebt hervor, dass sie Teil der göttlichen Schöpfung und somit eine Quelle der Freude und Intimität ist.

Blick auf die Kirche: Reinheit & Korruption

Der Papst macht auch auf die Gegensätze innerhalb der Kirche aufmerksam: „Die wahre Kirche findet man in den Peripherien, während es im Zentrum nicht nur gute und heilige Leute gibt, sondern auch viel Korruption.“ Diese Ehrlichkeit gegenüber den Realitäten, denen sich die Kirche stellen muss, zeigt einen Führer, der bereit ist, Probleme offen anzusprechen, anstatt sie unter den Tisch zu kehren.