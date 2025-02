Parasitenschock am Strand: Junger Mann erleidet Infektion

Ein kalifornischer Rettungsschwimmer entdeckt Parasiten in seinem Ausschlag. Ärzte diagnostizieren eine seltene Infektion durch Hakenwürmer.

Ein junger Kalifornier erlebte einen unerwarteten Schock, als Ärzte ihm mitteilten, dass der Ausschlag, den er nach seiner Arbeit als Rettungsschwimmer am Strand entwickelt hatte, in Wirklichkeit Parasiten waren. Der 19-Jährige bemerkte nach einigen Tagen am Strand im Süden Kaliforniens rote, jedoch schmerzlose Spuren an seinem Hals. Eine erste Biopsie zeigte lediglich eine leichte Entzündung, und auch ein Pilztest verlief negativ, sodass zunächst nichts auf Parasiten hindeutete.

Diagnose Larva migrans

Trotzdem setzten die Ärzte ihre Untersuchungen fort und stellten schließlich fest, dass der Teenager an einer parasitären Hautinfektion namens Larva migrans litt. Diese Infektion wird durch Hakenwürmer verursacht, die sich noch nicht zu ausgewachsenen Würmern entwickelt haben. Laut Berichten der Daily Mail tritt diese Art der Infektion häufig auf, wenn Menschen barfuß im Sand oder auf mit Hunde- oder Katzenkot verunreinigtem Boden gehen, wo sich die Larven verbreiten. Der junge Mann hatte zwei Ausschläge, einen am Rücken und einen an der Seite seines Halses.

Die Ärzte, die den Fall im New England Journal of Medicine veröffentlichten, erklärten: „Der Ausschlag tritt am häufigsten an Füßen und Knöcheln auf, aber es wird angenommen, dass der Befall am Hals dieses Patienten mit seiner Gewohnheit zusammenhängt, im Sand zu liegen.“ Der Teenager wurde mit einer zweitägigen Kur mit dem antiparasitären Medikament Ivermectin behandelt, woraufhin der Ausschlag schnell verschwand.

Hakenwürmer und Behandlung

Hakenwürmer leben in den Därmen infizierter Hunde und Katzen, und ihre Eier gelangen mit dem Kot in die Umwelt. Bei Hautkontakt können sich die Larven in die Haut bohren, sind jedoch nicht entwickelt genug, um weiter in den Körper einzudringen. Während sie sich unter der Haut bewegen, löst das Immunsystem eine Reaktion aus, die sich als rote, unebene Linien zeigt.

Obwohl diese Parasiten in der Regel nicht gefährlich sind und unter der Haut absterben, wird eine Behandlung empfohlen, auch wenn sie nicht immer notwendig ist.