Mit zwei Kindern im Auto: Alkoholisierter Vater verliert Führerschein

Ein 36-Jähriger aus Ried im Innkreis wurde bei einer Routinekontrolle auf der B 149 gestoppt. Sein Alkotest fiel positiv aus, der Führerschein wurde entzogen.

Vorfall in Suben

Am 28. Februar 2025 ereignete sich in der oberösterreichischen Gemeinde Suben ein Vorfall, der die örtliche Polizei auf den Plan rief. Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis war mit seinen beiden Kindern, einem 6-jährigen Sohn und einer 4-jährigen Tochter, auf der B 149 in Richtung St. Marienkirchen unterwegs.

Polizeikontrolle

Gegen 14:12 Uhr wurde das Fahrzeug von der Polizei gestoppt, um eine Routinekontrolle durchzuführen. Bei dieser Überprüfung absolvierte der Fahrer einen Alkomattest, der positiv ausfiel.

Aufgrund dieses Ergebnisses wurde ihm der Führerschein vorläufig entzogen, und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.