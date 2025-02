Betrunkener in Skischuhen landet mit Auto im Bach (FOTOS)

Ein Autofahrer stürzt in Mühlbach in einen Bach, nachdem er Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselte. Skurril: Er trug Skischuhe und hatte fast zwei Promille.

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in der Salzburger Gemeinde Mühlbach am Hochkönig. Ein 55-jähriger Autofahrer, der nach eigenen Angaben beim Ausparken den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt hatte, stürzte mit seinem Fahrzeug in einen Graben, durch den ein Bach fließt. Der Mann, ein Niederländer, wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Klinikum Schwarzach gebracht werden.

Alkohol und Skischuhe

Ein Alkotest ergab bei dem Fahrer einen Alkoholgehalt von fast zwei Promille. Zudem berichtete die Polizei, dass der Mann laut Zeugenaussagen Skischuhe getragen haben soll.

Bergungseinsatz

Die Bergung des Fahrzeugs erforderte den Einsatz der Feuerwehr und der Wasserrettung. Insgesamt waren neben dem Roten Kreuz und der Polizei auch 17 Einsatzkräfte der Wasserrettung Bischofshofen sowie die Feuerwehr Mühlbach vor Ort beteiligt. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.