Passagiere gestrandet: Betrunkener Pilot wollte nach 8 Bier abheben

Statt nach Chicago ging es direkt in Handschellen: Ein Pilot wollte trotz Alkoholfahne abheben, doch aufmerksame Sicherheitskräfte zogen die Notbremse.

Ein 52-jähriger Pilot der Southwest Airlines wurde am Flughafen Savannah/Hilton Head in Georgia festgenommen, nachdem er alkoholisiert im Cockpit entdeckt wurde. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor dem geplanten Abflug nach Chicago. Bereits bei der Sicherheitskontrolle fiel einem Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA der deutliche Alkoholgeruch des Mannes auf, woraufhin dieser die zuständigen Stellen informierte.

Der Pilot, David Paul A., versuchte zunächst, den Verdacht zu entkräften und behauptete, der Geruch stamme von einem Nikotinkaugummi. Später räumte er jedoch ein, am Vorabend mehrere Biere konsumiert zu haben. Nachdem er einen freiwilligen Alkoholtest zunächst abgelehnt hatte, unterzog er sich einem Nüchternheitstest vor Ort, bei dem er erhebliche Koordinationsprobleme zeigte, schwankte und Anweisungen nicht korrekt befolgen konnte.

Folgen des Vorfalls

Die Fluggesellschaft handelte unverzüglich und entließ den Mitarbeiter umgehend. Für die Fluggäste hatte der Vorfall erhebliche Unannehmlichkeiten zur Folge: Der Flug musste komplett annulliert werden, die Passagiere wurden auf spätere Verbindungen verteilt und mussten fast fünf Stunden auf einen Ersatzpiloten warten, bevor sie ihre Reise fortsetzen konnten.

Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA schreibt vor, dass Piloten mindestens acht Stunden vor Dienstbeginn keinen Alkohol mehr trinken dürfen. Bereits ab einem Blutalkoholwert von 0,04 Prozent – die Hälfte des im Straßenverkehr in Georgia erlaubten Wertes – ist das Führen eines Flugzeugs untersagt.

Rechtliche Konsequenzen

Nach seiner Festnahme wurde dem 52-Jährigen der Führerschein entzogen. Die Behörden setzten eine Kaution in Höhe von 3.500 Dollar fest.

Die FAA hat David Paul A. die Fluglizenz dauerhaft entzogen – der Mann wird nie wieder als Berufspilot arbeiten können.