Paukenschlag: Verlässt Stefan Raab RTL+?

Die Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ (kurz: DGHNDMBSR) etabliert sich derzeit als fester Bestandteil auf dem Streamingdienst RTL+. Doch Medienberichten zufolge könnten die Pläne für das Format bald in Richtung lineares Fernsehen erweitert werden.

Wie die „Bild“ berichtete, gibt es Überlegungen, die Show im TV-Programm von RTL zu senden – eine Rückkehr ins klassische Fernsehen scheint bevorzustehen.

Pläne und Zeitrahmen

Während konkrete Details zur TV-Ausstrahlung noch unklar sind, wird vermutet, dass RTL die Show möglicherweise noch in diesem Jahr, spätestens jedoch Anfang 2025, in ihr Fernsehprogramm integriert. Derzeit ist der Mittwochabend bis Anfang November mit „Deutschland sucht den Superstar“ belegt. Nach dem Finale am 9. November könnte der Weg für Raabs TV-Rückkehr frei sein.

Zukunftspläne und kritische Stimmen

Stephan Schmitter, Chef von RTL Deutschland, bestätigte, dass mehrere Auftritte von Stefan Raab im ersten Quartal 2025 bei RTL fest eingeplant sind. „Es ist skurril, dass manche Medien schon nach vier Wochen Comeback versuchen, ein finales Fazit zu ziehen. Wir sind erst am Anfang einer langen und sehr spannenden Reise.“ sagte Schmitter gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Kritische Stimmen gibt es dennoch: Oliver Pocher äußerte Zweifel, ob Raab seinen Fünf-Jahres-Vertrag mit RTL komplett erfüllen wird.