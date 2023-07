„Peinlicher Vorfall“: Britney Spears von Security geschlagen

Ein bizarrer Vorfall hat Hollywood in Aufruhr versetzt und sorgt nun für Schlagzeilen. Der unerfreuliche Zwischenfall ereignete sich in Las Vegas, als die Pop-Ikone Britney Spears versuchte, den NBA-Spieler Victor Wembanyama zu begrüßen. Ein Mitglied von Wembanyamas Sicherheitsteam schritt jedoch ein und schlug die Sängerin. Es wurde berichtet, dass Spears Anzeige erstattet hat und nun wartet die Welt darauf, wie sich diese Situation entwickelt.

Britney Spears veröffentlichte kürzlich eine Instagram-Story, in der sie den Vorfall als „peinlich“ bezeichnete. „Ich erkannte einen Athleten in meiner Hotellobby, als ich zum Abendessen ging. Später ging ich in ein Restaurant in einem anderen Hotel und sah ihn wieder“, schrieb sie. Nach ihrer eigenen Darstellung wollte sie die Gelegenheit nutzen, den Athleten zu seinem Erfolg zu gratulieren. „Es war wirklich laut, also tippte ich ihm auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen“, so Spears. Doch was dann passierte, schockierte die Sängerin: „Seine Sicherheitskraft schlug mir dann vor den Augen einer Menschenmenge mitten ins Gesicht, ohne sich umzudrehen. Er hat mich fast umgeworfen und mir die Brille vom Gesicht gerissen.“

„traumatisches Erlebnis“

Trotz ihrer Erfahrung mit „traumatischen Erlebnissen“ will Spears die Situation nicht einfach so hinnehmen. Sie betont die Wichtigkeit dieser Geschichte und fordert die Öffentlichkeit auf, ein Beispiel zu geben und alle Menschen mit Respekt zu behandeln. Sie äußerte Verständnis dafür, dass Sicherheitsleute eingreifen müssen, wenn ein Star belästigt wird, stellte aber klar, dass das in diesem Fall nicht der Fall war. „Körperliche Gewalt kommt in dieser Welt zu oft vor. Oft hinter verschlossenen Türen. Ich stehe an der Seite aller Opfer und mein Herz schlägt für euch alle!!!“, beendete sie ihr Statement.

Basketballspieler meldet sich zu Wort

Auf der anderen Seite gab auch der betroffene Basketballspieler, Victor Wembanyama, seine Sicht der Dinge preis: „Es gab eine Person, die mich gerufen hat, aber wir haben vorher mit den Sicherheitsleuten besprochen, ’nicht stehen zu bleiben‘, weil es eine Menschenmenge erzeugen wird“, sagte er gegenüber Kens 5 News. „Diese Person rief also ‚Sir, Sir‘, und packte mich von hinten. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich geradeaus gegangen bin und mir gesagt wurde, dass ich nicht anhalten soll, aber diese Person hat mich von hinten gepackt.“ Er wusste zunächst nicht, dass es sich bei der Person um niemand geringeren als Britney Spears handelte. „Als ich ins Hotel zurückkam, dachte ich, es sei keine große Sache. Zuerst dachte ich: ‚Nein, du machst Witze.‘ Es stellte sich heraus, dass es Britney Spears war. Ich wusste es nicht, weil ich ihr Gesicht nicht gesehen habe. Ich bin einfach weiter geradeaus gelaufen.“

Der Ausgang dieser Auseinandersetzung bleibt abzuwarten. Medienberichten zufolge hat Britney Spears Anzeige erstattet. Laut ihrem Statement hofft sie derzeit auf eine öffentliche Entschuldigung von Wembanyama und seinem Team.