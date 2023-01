Penny sichert jetzt diese Lebensmittel gegen Diebstahl

Diebstahl ist in Supermärkten ein großes Problem. Die Penny-Filiale in der Thürnlhofstraße in Simmering scheint ebenfalls betroffen zu sein – vor allem die Butter soll von den Dieben heiß begehrt sein.

Wien-Simmering: In der Filiale setzt man auf Anti-Diebstahl-Maßnahmen. Jedes Päckerl Butter ist nun mit einen schwarzen Anti-Diebstahl-Aufkleber und mit einem Barcode gekennzeichnet. Die Kassiererin kann ihn nur entfernen.

Diebe lieben auch Schokolade

Nun müssen zahlreiche diebstahlanfällige Lebensmittel mit Aufklebern und einem Barcode gesichert werden, um den Diebstahl zu verringern. Es wird spekuliert warum Butter, Schokolade aber auch Kaugummis am meisten entwendet werden. Die Vermutungen liegen bei Inflation und Teuerung. Obwohl die Butter teurer geworden ist, ist sie nun auf einen stabilen Niveau eingependelt worden, meint Rewe-Sprecher Pöttschacher.