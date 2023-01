Wien: Thermische Sanierung soll doppelt so teuer werden (VIDEO)

Am Donnerstag präsentierte die rot-pinkte Stadtregierung ihre Pläne für Wien. Die Hauptthemen „Klimaneutralität“ und „Raus aus Gas“ wurden dabei in den Vordergrund gerückt. Bis 2040 hat man nun Zeit rund 600.000 Gasthermen sowie 460.000 Kochgasgeräte in Wien zu ersetzen.

In den kommenden 17 Jahren soll Wien klimaneutral werden. Dazu bedarf es einiger Änderungen. „Im Gebäudebereich verursachen die Gasheizungen rund 90% der Treibhausgase. Konkret bedeutet das: Wir müssen 600.000 Gasgeräte und 460.000 Kochgasgeräte auf alternative Energien umstellen.„, schreibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf Twitter.

Damit präsentierten Ludwig und Neos-Chef Christoph Wiederkehr ihren Maßnahmenplan, um Wien umzurüsten. Aber nicht nur Wien soll bis 2040 klimaneutral werden, denn dieses Ziel wurde für ganz Österreich definiert, wie KOSMO berichtete.

Kosten für Wärmeplan

Der Ausstieg aus dem Gas soll für Österreich bis 2040 erreicht werden. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky setzt dabei auf den Umbau auf Fernwärme für dicht bebaute Gebiete in Wien. Erneuerbare Energie soll hingegen bei weniger dicht bebauten Gebieten zum Einsatz kommen. Die konkreten Pläne zur Umsetzung sollen nun bearbeitet werden. Dazu ist allerdings noch das Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes (EWG) nötig. Ludwig forderte die Bunderegierung hier zum schnellen Handeln auf, da das EWG erstmal beschlossen werden muss, bevor weitere Schritte folgen können.

Was man allerdings jetzt schon festgelegt hat: die Mittel für die Umsetzung der thermischen Sanierung soll nun auf 60 Millionen Euro jährlich erhöht werden, erklärte Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál. Vorher hielt man 30 Millionen Euro für ausreichend.

Czernohorszky hält eine Gesamtsumme von 30 Milliarden Euro bis 2040 für möglich, um Wien klimaneutral zu machen.

