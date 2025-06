Pensionskürzung: FPÖ spricht von „moralisch verkommener“ Regierung

Während Pensionisten seit Juni weniger Geld erhalten, eskaliert der politische Streit. Die FPÖ spricht von einem „Tag der Schande“ und attackiert die Regierung scharf.

Die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten, die seit Sonntag in Kraft getreten ist, sorgt für erhebliche finanzielle Einbußen bei den Betroffenen. Der Anstieg von 5,1 auf 6 Prozent wirkt sich unmittelbar auf die Juni-Auszahlungen aus, wodurch Menschen, die jahrzehntelang in das System eingezahlt haben, nun mit spürbar geringeren Pensionsbeträgen konfrontiert sind.

Die Freiheitlichen reagieren mit scharfer Kritik auf diese Entwicklung. Sie prangern besonders an, dass die Regierung sich selbst in Zeiten der Teuerungskrise zusätzliche Privilegien genehmige, während bei langjährigen Beitragszahlern Kürzungen vorgenommen werden. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnet dies als „moralisch völlig verkommen“.

Tag der Schande

Nach Einführung der umstrittenen Sparmaßnahme verschärft die FPÖ ihren Ton gegenüber der Bundesregierung deutlich. Schnedlitz bezeichnet den Tag der Umsetzung als „Tag der Schande“ und interpretiert die Maßnahme als eindeutigen Beleg dafür, „dass es dieser teuersten Regierung aller Zeiten nur um sich selbst geht“.

In seiner Kritik stellt der FPÖ-Generalsekretär einen direkten Vergleich an: „Während bei den Pensionisten gekürzt wird, kassiert eine Asylwerber-Großfamilie über 9.000 Euro im Monat, und Minister wie Staatssekretäre gönnen sich neue Luxusdienstwägen und Posten im Übermaß“. Die Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bezeichnet er als „Verlierer-Ampel“, die den arbeitenden Menschen im Land ihre Wertschätzung verweigere.

FPÖ-Gegenposition

Die Freiheitlichen betonen, dass sie sich gegen Pensionskürzungen ausgesprochen und entsprechende Maßnahmen aus den Regierungsplänen entfernt hätten. Laut Schnedlitz wurden Belege hierfür bereits nach Brüssel übermittelt und seien auch in früheren Stellungnahmen des damaligen ÖVP-Finanzministers dokumentiert. „Sollte jemand das Gegenteil behaupten, fordern wir Journalisten dazu auf, diese Lüge per Faktencheck aufzudecken – die Beweise liegen vor“, unterstrich der FPÖ-Politiker.

Abschließend warnt Schnedlitz vor den weitreichenden Konsequenzen der gegenwärtigen Regierungspolitik: „Diese Regierung aus Machtgier, Posten und Privilegien wird unser Land finanziell an die Wand fahren. Die FPÖ wird das nicht zulassen – wir stehen an der Seite der Pensionisten, der arbeitenden Menschen und all jener, die Österreich am Laufen halten.“