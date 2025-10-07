Phantombild nach Übergriff: Diese Merkmale hat der Täter

Auf einem dunklen Feldweg in Klangen attackierte ein Unbekannter eine junge Frau. Nach ihrer mutigen Gegenwehr fahndet die Polizei nun mit Phantombild.

Nach einem Übergriff auf eine junge Frau in Klangen, einem Ortsteil von Weinburg im Bezirk St. Pölten-Land, haben die Ermittler am Dienstag ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlicht. Der gesuchte Mann wird als korpulent beschrieben, mit einer Körpergröße zwischen 1,72 und 1,78 Metern. Zu seinen weiteren äußerlichen Merkmalen zählen kurze dunkle Haare, ein gebräunter Hautton, eine markante Nase sowie eng am Kopf anliegende Ohren.

Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Bomberjacke in Lederoptik und dunkle Jeans. Auffällig war zudem, dass er sich in einer nicht näher identifizierten Fremdsprache äußerte.

Flucht nach Gegenwehr

Der Vorfall ereignete sich am 27. September gegen 23.00 Uhr auf einem unbeleuchteten Feldweg. Das Opfer konnte sich durch entschlossene Gegenwehr aus der Situation befreien und flüchten. Laut Polizeiaussendung erlitt die junge Frau leichte Verletzungen.

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Täters nimmt die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf unter der Telefonnummer 059133-3160 entgegen.