Pharmabranche zittert: Trump kündigt massive Zölle an

Ein neuer US-Zollhammer droht der europäischen Pharmaindustrie. Trump zielt jetzt auf Medikamente und erschüttert damit die Finanzmärkte.

Erneute Herausforderungen

Die europäische Pharmabranche sieht sich nach einer kurzen Phase der Erleichterung erneut mit Herausforderungen konfrontiert. Zunächst waren die Unternehmen von den neuen US-Zöllen ausgenommen, doch diese Sicherheit währte nicht lange. Präsident Donald Trump änderte seine Position und kündigte an, dass die Pharmaindustrie bald ins Visier der US-Zölle geraten könnte. Während eines Fluges mit der Air Force One äußerte Trump, dass die USA zunächst Zölle auf Chips erheben werden, bevor sie die Pharmaindustrie anvisieren. Er erklärte: „Wir werden in naher Zukunft etwas ankündigen.“ Zudem deutete er an, dass die Zölle auf die Pharmabranche in einem bisher nicht gekannten Ausmaß eingeführt werden könnten.

Finanzmärkte reagieren

Diese Ankündigung von Trump hat bereits merkliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Aktien von Roche und Novartis erlebten am Freitagmorgen einen deutlichen Rückgang um fast vier Prozent, was stärker war als der Rückgang des Swiss Market Index (SMI), der um etwa 2,5 Prozent nachgab.

Auch andere Unternehmen aus dem Gesundheitssektor mussten Verluste hinnehmen. Laut Berichten von „Cash“ sanken die Aktien von Sandoz, Alcon, Straumann, Sonova und Lonza um bis zu 3,8 Prozent.