Transparente Preise: Hofer steigt als Stromanbieter ein

Hofer dringt in den Energiemarkt vor und bietet ab nächster Woche unter „Hofer Grünstrom“ grünen Strom an. Eine Konkurrenz für Lidl bahnt sich an.

Hofer betritt den Energiemarkt und bietet ab nächster Woche unter der Marke „Hofer Grünstrom“ Strom aus erneuerbaren Quellen an. In Zusammenarbeit mit der Energie AG Oberösterreich wird das Unternehmen seinen Kunden in Österreich Strom anbieten, wobei rund 80 Prozent des Stroms aus österreichischen Wasserkraftwerken stammen. Verbraucher können zwischen drei verschiedenen Tarifen für den Strombezug sowie einem Einspeisetarif wählen.

⇢ Strompreis-Sturz: Ab April zahlen Haushalte weniger



Tarifoptionen

Der Tarif „Grünstrom Fix“ bietet eine zwölfmonatige Preisgarantie und kostet 13,49 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Der „Grünstrom Fair“-Tarif ist im zweiten Quartal für 17,30 Cent pro kWh erhältlich, was jeweils zehn Prozent unter dem österreichischen Durchschnittspreis liegt. Zusätzlich gibt es einen Spot-Tarif, der 1,9 Cent pro kWh über dem aktuellen Börsenpreis liegt. Der Einspeisetarif ist 1,5 Cent pro kWh unter dem Referenzmarktwert des Vormonats angesetzt.

Mit diesem neuen Angebot tritt Hofer in direkte Konkurrenz zu Lidl, das bereits in Partnerschaft mit gogreenenergy grünen Strom aus Österreich anbietet.