Wiener Eltern in Sorge: Unbekannter spricht Kinder an

Ein unbekannter Mann spricht Kinder in Wien an und sorgt für Unruhe. Die Polizei bestätigt mehrere Vorfälle, die Eltern sind alarmiert.

In Wien sorgt eine Serie besorgniserregender Vorfälle für Aufsehen, bei denen ein unbekannter Mann Kinder auf und um den Bildungscampus in der Taborstraße anspricht. Laut Berichten der Zeitung „Heute“ bedrängt der Mann seit etwa einem Monat Kinder im zweiten Bezirk. Die Wiener Polizei bestätigte einen Vorfall am 28. März, bei dem ein 7-jähriges Mädchen im Beisein ihrer Freundinnen von dem Mann angesprochen wurde. Er bot den Mädchen Süßigkeiten an und packte das Mädchen am Arm. Das Kind schrie laut, woraufhin der Mann die Flucht ergriff. Er wird als hellhaarig mit hellen Augen beschrieben und spricht Deutsch.

⇢ Neue Betrugsmasche: Polizei warnt vor falschen Krankenhausmitarbeitern



Maßnahmen der Bildungsdirektion

Die Wiener Bildungsdirektion hat ebenfalls einen solchen Vorfall bestätigt und die Eltern informiert. Die Schule hat daraufhin Maßnahmen ergriffen, um die Schüler über potenzielle Gefahren aufzuklären. Besonders besorgt sind die Eltern, da die Schule von Kindern mit Beeinträchtigungen besucht wird, die aufgrund ihrer eingeschränkten Gefahreneinschätzung möglicherweise leichter zu Opfern werden könnten.

⇢ Apotheken im Visier von Kinder- und Jugendbanden



Weitere Vorfälle in Wien

Diese Vorfälle sind nicht auf Leopoldstadt beschränkt. In Wien-Donaustadt versuchte ein Mann, einen 9-jährigen Jungen zu entführen, indem er ihm Süßigkeiten anbot und nach seiner Hand griff. Der Junge konnte sich jedoch losreißen und fliehen. Ähnliche Vorfälle wurden auch aus anderen Bezirken wie Wien-Hernals gemeldet, wo eine 9-jährige Schülerin bedrängt wurde.