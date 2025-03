Strompreis-Sturz: Ab April zahlen Haushalte weniger

In Österreich profitieren einkommensschwache Haushalte ab April von gesenkten Stromkosten. Die KELAG reagiert auf Druck der Arbeiterkammer.

Ab April können zahlreiche Haushalte in Österreich mit einer spürbaren Reduzierung ihrer Stromkosten rechnen, insbesondere jene mit geringem Einkommen. Die Strompreise gelten in Österreich als einer der Hauptfaktoren für die Inflation, die nach dem Ende der Entlastungsmaßnahmen um etwa 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies hat dazu geführt, dass die Inflationsrate seit Jahresbeginn auf 3,2 Prozent angestiegen ist.

Einkommensschwache Entlastung

Die Arbeiterkammer Kärnten hat sich seit Langem dafür eingesetzt, dass nach dem Auslaufen der Strompreisbremse und den gestiegenen Netzgebühren vor allem einkommensschwache Haushalte entlastet werden. Die KELAG hat nun auf diesen Druck reagiert. Haushalte, die aufgrund ihres geringen Einkommens von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind, zahlen künftig nur noch 10 Cent netto pro Kilowattstunde Strom. Diese Befreiung dient als Nachweis, von dem auch Haushalte profitieren, die eine Ausgleichszulage erhalten. Weitere Informationen dazu, wer vom ORF-Beitrag und anderen Gebühren wie der Rezeptgebühr befreit ist, sind auf Finanz.at zu finden.

Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen wird derzeit über eine generelle Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe diskutiert. Die Arbeiterkammer Kärnten betonte in einer Aussendung, dass das Entgegenkommen der KELAG gegenüber einkommensschwachen Haushalten nach dem Ende der Strompreisbremse und den gestiegenen Netzkosten wichtig und richtig sei.

Neue Tarifoptionen

Laut KELAG muss der Wechsel auf den neuen Tarif persönlich beantragt werden, wobei auch eine Umstellung online oder telefonisch möglich ist. Der neue Tarif tritt am 1. April 2025 in Kraft. Ob andere Stromanbieter in den Bundesländern diesem Beispiel folgen werden, bleibt abzuwarten.

Neben den Strom- und Energiepreisen tragen auch Mieterhöhungen zur fortdauernden Inflation bei. Die Bundesregierung plant neue Maßnahmen zur Senkung der Strompreise, wie Finanz.at berichtet.

Weitere Details und wer davon profitieren kann, sind ebenfalls auf Finanz.at zu finden.