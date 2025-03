Wien Energie-Kunden können ab heute Bonus beantragen

Wien Energie startet ein Bonusprogramm für einkommensschwache Haushalte. Trotz der Unterstützung steigen die Strompreise aufgrund erhöhter Netzentgelte.

Ab kommenden Montag wird Wien Energie einen Ausgleichsbonus für einkommensschwache Haushalte in Wien einführen. Diese Maßnahme umfasst eine Stromgutschrift von 100 Euro und soll rund 130.000 Haushalten zugutekommen. Trotz dieser Unterstützung müssen sich die Stromkunden auf steigende Strompreise einstellen. Grund dafür sind die erhöhten Netzentgelte und die Wiedereinführung der Erneuerbaren-Förderung. Zudem entfällt die bisherige Strompreisbremse, was dazu führt, dass Strompreise bis 2025 um mindestens ein Drittel ansteigen werden.

⇢ Energiekosten-Entlastung: 100 Euro Zuschuss für Haushalte



Bonusprogramm vor Wahlen

Der Zeitpunkt der Einführung dieses Bonusprogramms fällt strategisch sechs Wochen vor den Gemeinderatswahlen und zielt darauf ab, finanziell schwache Kunden zu entlasten. Anspruchsberechtigt für die einmalige Gutschrift sind Personen, die von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind. Der Bonus wird in Raten von den kommenden Stromrechnungen abgezogen. Die Beantragung ist bis zum 30. Juni möglich und kann online, per Post oder in den Servicezentren von Wien Energie in Spittelau, Erdberg und Guntramsdorf erfolgen.

Soziale Unterstützung

Seit 15 Jahren existiert bei Wien Energie eine Ombudsstelle für soziale Härtefälle, die in enger Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Caritas, dem Roten Kreuz, der Volkshilfe, dem Wiener Hilfswerk, Obdach Wien und Licht ins Dunkel agiert. Insgesamt hat Wien Energie Sozialpakete im Wert von 22 Millionen Euro geschnürt und über 2.000 Menschen unterstützt.