Energiekosten-Entlastung: 100 Euro Zuschuss für Haushalte

Angesichts der steigenden Strompreise hat Österreich beschlossen, Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Bürger zu ergreifen. Bereits im März 2025 werden Bewohner der Städte Wels und Wien in den Genuss eines 100-Euro-Zuschusses kommen.

Welser Ausgleichsbonus

In Wels startet die Möglichkeit zur Beantragung eines einmaligen Stromkostenzuschusses von 100 Euro am 10. März 2025. Sozialhilfeempfänger erhalten diesen Betrag automatisch. Die Einkommensgrenzen sind festgelegt: Ein-Personen-Haushalte dürfen maximal 1.950 Euro netto verdienen, während bei Mehr-Personen-Haushalten die Grenze bei 2.800 Euro liegt. Pro Kind wird ein zusätzlicher Betrag von 120 Euro berücksichtigt. Die Antragsfrist endet am 30. April 2025. Voraussetzung für den Antrag ist, dass der Hauptwohnsitz seit mindestens November 2024 in Wels gemeldet ist, so berichtet das Onlineportal „finanz.at“.

Wiener Ausgleichsbonus

In Wien wird ebenfalls ein 100-Euro-Ausgleichsbonus angeboten. Ab dem 17. März 2025 steht die Unterstützung zur Beantragung über Wien Energie bereit. Eine Befreiung von der ORF-Haushaltsabgabe, die auch Bezieher der Ausgleichszulage umfasst, ist Voraussetzung. Etwa 130.000 Menschen sollen von diesem Bonus profitieren. Anträge können sowohl online als auch in den Servicezentren Spittelau, Erdberg und Guntramsdorf gestellt werden. Erforderlich sind dabei der Name, die Kundennummer bei Wien Energie und der Nachweis der ORF-Gebührenbefreiung.

Diese Maßnahmen sollen insbesondere einkommensschwache Haushalte entlasten, die unter den hohen Energiekosten leiden.