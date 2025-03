Vermisste Kärntnerin nach einem halben Jahr tot im Gebirge entdeckt

Ein Tourengeher macht im steilen Gelände einen schockierenden Fund: Eine vermisste Frau aus Kärnten wird tot entdeckt. Die Ermittlungen laufen.

Ein Tourengeher entdeckte in schwierigem und steilem Gelände eine Leiche, wie die Polizei am Dienstag bestätigte. Diese Entdeckung stützte einen bereits vorliegenden Medienbericht. Eine anschließende Obduktion klärte die Identität der Verstorbenen: Es handelte sich um eine Frau aus Kärnten, die am 11. August 2024 zum Sammeln von Beeren und Pilzen aufgebrochen war.

Zuletzt wurde sie gegen 11 Uhr im Gontal auf Salzburger Seite gesichtet. Trotz intensiver Suche durch Bergretter, Feuerwehr und Hundeführer blieb das weitläufige Gebiet zunächst ohne Erfolg. Schließlich wurde die Frau jedoch auf der Kärntner Seite gefunden, so die Angaben der Polizei.

