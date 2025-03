Leuchtende Spirale am Himmel: Was genau ist das?

„`html

Ein spiralförmiges, leuchtendes Phänomen faszinierte kürzlich den Himmel über Kärnten. Die mysteriöse Erscheinung löste Spekulationen aus.

Ein faszinierendes Himmelsphänomen erregte kürzlich in Kärnten und darüber hinaus große Aufmerksamkeit. Eine spiralförmige, blau-weißlich leuchtende Formation war für mehrere Minuten am nächtlichen Himmel sichtbar. Diese Erscheinung veränderte sich allmählich und löste sich schließlich auf. Augenzeugen beschrieben sie als heller leuchtend als die umgebenden Sterne und deutlich von den Wolken abhebend, was einen eindrucksvollen visuellen Eindruck hinterließ – vergleichbar mit einer leuchtenden Galaxie oder einem künstlichen Phänomen, wie ein Beobachter gegenüber „5 Minuten Kärnten“ berichtete.

Himmelsphänomene und Raketenstarts

Die Wissenschaftler spekulieren schon länger über die Ursachen solcher Phänomene. Don Hampton vom Geophysikalischen Institut der University of Alaska Fairbanks erklärte der Nachrichtenagentur AP, dass es sich hierbei nicht um eine Galaxie handelt. Ein ähnliches Phänomen war zuvor in Alaska beobachtet worden. Laut einem Bericht von welt.de entsteht dies häufig bei Raketenflügen: Überschüssiger Treibstoff kann in den ausgestoßenen Gasen enthaltenes Wasser zu Kristallen gefrieren lassen, die das Sonnenlicht reflektieren und vom Boden aus als große, manchmal gewirbelte Wolken sichtbar werden.

Vor zwei Jahren wurde ein vergleichbares Phänomen in Hawaii registriert, das ebenfalls auf einen Raketenstart zurückgeführt wurde. Dass dies nun in Kärnten beobachtet wurde, gilt als außergewöhnlich. SpaceX, das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, berichtete, dass am 24. März 2025 eine Rakete gestartet sei, was möglicherweise die Ursache für die Spirale am Himmel über Kärnten sein könnte. Dennoch lässt sich die Ursache der mysteriösen Spirale nicht eindeutig bestätigen, obwohl solche Formationen seit Jahren im Zusammenhang mit Raketenstarts beobachtet werden.

Ein erfahrener Himmelsfotograf beschrieb die Erscheinung als das bizarrste, das er je gesehen hat, während ein Leser von „5 Minuten“ sie als „gruselig“ empfand. Diese Spiralen entstehen, wenn Treibstoff verbrennt und der entstehende Wasserdampf das Sonnenlicht reflektiert. SpaceX berichtete, dass am Montag, dem 24. März, um 13:48 Uhr ET, eine Falcon-9-Rakete die NROL-69-Mission von Cape Canaveral aus startete.

Sichtungen der Himmelserscheinung wurden aus verschiedenen Teilen Kärntens, insbesondere Spittal, Wörthersee und Klagenfurt, sowie aus der Steiermark und Wien gemeldet. Auch Medien aus der Schweiz berichteten darüber.

Die letzten ähnlichen Sichtungen fanden in Alaska oder Hawaii statt, wobei SpaceX im Zentrum dieser Beobachtungen steht.

