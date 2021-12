Pietro Lombardi unter Tränen: “Ich habe lange überlegt und nun entschieden!” (VIDEO)

Pietro Lombardi ist eigentlich für seine lustigen Aussagen, gute Laune und tollen Liedern bekannt. Doch jetzt packt der Sänger seine Emotionen aus.

Die gesamte Corona-Situation macht Pietro Lombardi schwer zu schaffen. Erst vor kurzem startete der Sänger eine große Konzert-Tour durch Österreich, Schweiz und Deutschland. Und genau diese hat er jetzt abgeblasen.

Auf Instagram meldet sich Pietro Lombardi mit einer ausführlichen Videobotschaft. Er warnte seine Fans, dass er sich versprechen würde weil er mit den Emotionen kämpft. “Ich bin durcheinander. Es geht mir nicht gut. Ich kann nicht schlafen”. Pietro habe lange überlegt und nun entschieden: Die komplette Tour ist abgesagt.

“Ich schaue mir die Videos an und sehe so viele Menschen”, einerseits Pietro sich freuen, aber: “Es fühlt sich nicht richtig an.” Seiner Meinung nach wäre eine Tournee-Fortsetzung in Zeiten von Corona verantwortungslos. Danach sagte er mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen: “Ihr merkt, das nimmt mich mit”.

Der Sänger betont, dass er weitermachen dürfte. Er wolle aber aus Sicherheitsgründen die Konzerttermine bis März verschieben.

Quelle: Heute-Artikel