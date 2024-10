Pilzvergiftung: Drei Kinder in Lebensgefahr

In der deutschen Stadt Essen wurden drei Kinder und ihr Vater mit typischen Vergiftungsanzeichen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kinder benötigen dringend Transplantationen.

Zustand der Patienten

„Bereits drei Kinder wurden heute Nacht in der Kinderklinik mit akutem Leberversagen aufgenommen, die nun dringend eine Notfalltransplantation benötigen.“, so das Krankenhaus. Der Vater eines der betroffenen Kinder leidet ebenfalls unter den Folgen einer vermuteten Pilzvergiftung. Prof. Dr. Lars Pape, Direktor der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin II, erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit einer notwendigen Lebertransplantation für die Patienten sehr hoch ist.

Warten auf Transplantation

Die betroffenen Kinder stammen nicht aus Nordrhein-Westfalen. Zwei der Kinder kommen aus dem Saarland, und es bestehen in zwei Fällen verwandtschaftliche Beziehungen. Alle Patienten wurden für eine spezialisierte Behandlung in das anerkannte Transplantationszentrum in Essen gebracht. Die Klinik verzichtete auf die Bekanntgabe der genauen Altersangaben der Kinder.

Bis eine passende Spenderleber gefunden wird, erhalten die kleinen Patienten ein sogenanntes Leberersatzverfahren. Dieses übernimmt die Funktionen der Leber, jedoch nur für begrenzte Zeit. Durch die Zerstörung des Lebergewebes werden unter anderem die Blutgerinnung beeinträchtigt und bestimmte Eiweiße nicht mehr produziert. Bis zur Transplantation einer neuen Leber besteht akute Lebensgefahr.

Nicht jeder Patient kommt für eine Spenderleber infrage. Bei erfolgreicher und rechtzeitiger Therapie ist die Lebenserwartung mit einer transplantierten Leber jedoch gut.

Schnelles Handeln kann Leben retten

Die Universitätsmedizin Essen mahnt eindringlich zur Vorsicht beim Sammeln und Verzehr von Wildpilzen und warnt vor sorglosem Umgang. Besonders Knollenblätterpilze stellen eine erhebliche Bedrohung dar. Bei Verdacht auf eine Pilzvergiftung sollten Betroffene unverzüglich ein Krankenhaus aufsuchen. Rasche Hilfe ist erforderlich um ein drohendes Leberversagen zu verhindern.