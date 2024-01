Politiker droht im Interview damit, seinen Penis zu zeigen (VIDEO)

Der italienische Kulturstaatssekretär Vittorio Sgarbi sorgte für einen Fernsehskandal, als er einen Journalisten während eines Interviews vehement beleidigte. Auslöser war die Thematisierung laufender Ermittlungen gegen Sgarbi wegen vermeintlichen Kunstdiebstahls.

In einer jüngsten TV-Sendung ist der italienische Kulturstaatssekretär Vittorio Sgarbi mit einer verbalen Attacke in die Schlagzeilen geraten. Als der Journalist ihn auf laufende Ermittlungen im Zusammenhang mit Kunstdiebstahl ansprach, verlor Sgarbi die Beherrschung. Er bezeichnete den Journalisten als „totalen Unwissenden“ und wünschte ihm einen tödlichen Autounfall. Dann fügte er hinzu: „Wenn ich Ihre Sendung sehe, dann muss ich kotzen.“ Sgarbi drohte sogar seinen Penis in die Kamera zu halten.

Ermittlungen wegen Kunstdiebstahl

Die Ermittlungen, die Sgarbi so in Rage brachten, drehen sich um ein Renaissance-Gemälde, das 2013 aus einem Schloss entwendet wurde. Überraschenderweise tauchte dieses Gemälde bei einer Ausstellung in der Toskana wieder auf, als angebliches Eigentum von Sgarbi. Der Kulturstaatssekretär wehrte sich jedoch vehement gegen die Anschuldigungen und behauptete, es handle sich um zwei verschiedene Gemälde.

Doch das ist nicht das einzige Kunstwerk, das Sgarbi in Schwierigkeiten bringt. Es laufen zusätzliche Ermittlungen gegen ihn wegen der illegalen Ausfuhr eines Gemäldes des französischen Malers Valentin de Boulogne aus dem 17. Jahrhundert. Sgarbi soll versucht haben, das Bild im Ausland zu verkaufen.

Die jüngsten Vorfälle werfen Fragen über die Integrität von Vittorio Sgarbi auf und könnten seine Position als Kulturstaatssekretär gefährden. Die Reaktionen aus der Öffentlichkeit und von anderen politischen Figuren stehen noch aus. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche Auswirkungen dies auf Sgarbis Karriere haben wird.