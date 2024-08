ÖVP will Maßnahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung setzen

Nach der Aufdeckung von mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die bevorstehenden Konzerte von Taylor Swift in Wien fordert die Österreichische Volkspartei (ÖVP) verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung des politischen Islam. Die Kanzlerpartei drängt auf mehrere konkrete Schritte, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und extremistischen Bestrebungen entgegenzutreten.

Ein zentrales Anliegen der ÖVP ist die Stärkung der Nachrichtendienste. Der Ausbau der Kapazitäten und Kompetenzen dieser Dienste soll dazu beitragen, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Dies, so die ÖVP, sei entscheidend, um die Bevölkerung vor extremistischen Bedrohungen zu schützen.

Vereins- und Versammlungsrecht

Ein weiteres vorgeschlagenes Mittel ist die Verschärfung des Vereins- und Versammlungsrechts. Hierbei geht es darum, extremistische Organisationen und deren Aktivitäten effektiver zu kontrollieren und einzudämmen. Laut ÖVP sollen Vereinsgründungen und Versammlungen strenger überwacht werden, um radikalen Gruppierungen den Nährboden zu entziehen.

Obligatorische Untersuchungshaft

Die Wiedereinführung der bedingt obligatorischen Untersuchungshaft ist ein weiterer Punkt auf der Agenda der ÖVP. Diese Maßnahme soll es den Behörden erleichtern, Verdächtige in besonders schweren Fällen vorübergehend in Haft zu nehmen. Dadurch könnten potenziell gefährliche Personen schneller aus dem Verkehr gezogen werden, so die Argumentation der Partei.

Deradikalisierungsprogramme

Zusätzlich setzt sich die ÖVP für eine verstärkte Förderung von Deradikalisierungsprogrammen ein. Diese Programme sollen gezielt darauf abzielen, radikalisierte Personen wieder in die Gesellschaft zu integrieren und extremistische Ideologien zu widerlegen. Präventive Maßnahmen gegen Extremismus stehen dabei im Vordergrund. Die ÖVP unterstreicht die Bedeutung dieser Vorschläge für die Bekämpfung des politischen Islam und die Sicherheit in Österreich.