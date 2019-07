Polizisten bezahlen hungriger Diebin ihr Essen!

Eine Frau wurde beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt, als die Polizei aber ankam passierte etwas womit keiner rechnete: Die Beamten bezahlten für sie!

An der Kasse steht eine Frau, mit tränenübergossenem Gesicht und neben ihr drei Beamte. Sie hatte Essen aus einem Supermarkt in Manhatten gestohlen und wurde von den Mitarbeitern entdeckt. Der Filialleiter verständigte die Polizei, damit sie die Frau verhaften.

Was dann passiert, rührt einen zu Tränen. Die verständigten Männer bezahlen für das Essen der Frau und nehmen sie nicht fest. Ein Augenzeuge hielt die Situation auf Twitter fest:

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.

Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg

— paul bozymowski (@pboz) 4. Juli 2019