„Praktischer“: Eineiige Zwillinge wollen sich Partner teilen (FOTOS)

Amelia und April Maddison, Zwillinge aus der australischen Gold Coast, haben entschieden, ihre gemeinsame Lebensphilosophie auch in der Liebe fortzusetzen. Die 20-jährigen Schwestern haben sich dafür ausgesprochen, künftig einen Partner zu teilen – eine Idee, die ihnen helfen soll, vergangene Beziehungsprobleme zu überwinden.

Ein gemeinsamer Partner gegen Eifersucht

Wie die Schwestern im Gespräch mit News.com berichteten, sei ihr Vorschlag, sich einen Einzelpartner zu teilen, nicht ungewöhnlich für sie. Neben ihrem identischen Äußeren teilen beide Zwillinge auch den gleichen Männergeschmack. Frühere Beziehungen scheiterten häufig an der engen Bindung der beiden, die oft zu Eifersüchteleien unter ihren Freunden führte.

Mit einem gemeinsamen Partner soll dies vermieden werden. „Wir finden es eigentlich lustiger und praktischer, wenn nur eine von uns einen Partner hat und wir alle drei Zeit miteinander verbringen können, uns unterhalten und ausgehen“, bemerkte Amelia.

Sorgfältige Absprachen für das Liebesleben

Trotz der gemeinsamen Beziehung bestehen April und Amelia auf klaren Regeln: Der Partner soll sich immer nur mit einer der beiden sexuell einlassen. „Vielleicht eine halbe Woche in einem Bett und die nächste halbe Woche im anderen“, erläuterte April.

Für ihren zukünftigen Partner haben die Maddison-Schwestern genaue Vorstellungen: Groß und gutaussehend sollte er sein, Tattoos, Humor und ein gutes Herz wären ebenfalls wünschenswert, genauso wie Muskeln und Bodenständigkeit. Finanzieller Reichtum ist hingegen für die beiden nicht entscheidend. Reichtum besitzen sie bereits, hauptsächlich durch ihre Einnahmen aus sozialen Medien. Mit ihren freizügigen Inhalten haben sie mehr als 8 Millionen Dollar verdient und sich eine Villa an der Gold Coast gekauft.

Amelia unterstreicht, dass ihnen die Meinung anderer zu ihrem „unkonventionellen Lebensstil „Dreier“ gleichgültig sei: „Wenn wir alle glücklich sind und niemanden verletzen, zählt die Meinung anderer nicht“.

April und Amelia haben sich in den letzten zwei Jahren vor allem durch ihre provokative Präsenz in den sozialen Medien einen Namen gemacht. Mit freizügigen Videos, die entweder klare erotische Botschaften oder durch subtile Doppeldeutigkeiten auffallen, sollen die Zwillinge laut News.com inzwischen mehr als 8 Millionen Dollar (etwa 7,2 Millionen Euro) verdient haben. Von diesen Einnahmen leisteten sich die sogenannten „Sexfluencerinnen“ eine luxuriöse Villa an der Gold Coast.