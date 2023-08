Prinzessin Dianas letzte Stunden: Neue Erkenntnisse 26 Jahre nach ihrem Tod

26 Jahre sind seit dem tragischen Tod von Prinzessin Diana vergangen, doch die Erinnerung an die „Königin der Herzen“ bleibt lebendig. Neue Zeugenaussagen und anhaltende Theorien um ihren Tod halten das Interesse an diesem historischen Ereignis wach. Tauchen Sie ein in die Nacht, die die Welt erschütterte und die bis heute Fragen aufwirft.

Es war eine Nacht, die die Welt erschütterte. Am 31. August 1997 starb Prinzessin Diana, eine der beliebtesten Figuren der königlichen Familie, bei einem tragischen Autounfall in Paris. 26 Jahre sind seitdem vergangen, doch die Erinnerung an die „Königin der Herzen“ bleibt lebendig.

Die Umstände ihres Todes sind bis heute Gegenstand von Spekulationen und Theorien. War es ein tragischer Unfall oder war alles geplant und arrangiert? Neue Zeugenaussagen und anhaltende Theorien halten das Interesse an diesem historischen Ereignis wach.

Erlag schweren Verletzungen

In jener Nacht versuchten Diana, ihr damaliger Partner Dodi Fayed und ihr Fahrer Henri Paul, den Paparazzi zu entkommen. Sie krachten in einen Unterführungstunnel. Paul und Fayed starben sofort, während Diana vier Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlag.

„Abgesehen von einer verletzten Schulter schien alles in Ordnung mit der Frau im Auto zu sein. Sie atmete und sprach“, erinnert sich Xavier Gourmelon, der damalige Feuerwehrkommandant, der als einer der ersten am Unfallort eintraf. „Als ich am Unfallort ankam, sprach sie noch und war bei Bewusstsein. Sie sagte auf Englisch: ‚Oh Gott, was ist passiert?‘ Ich konnte das verstehen, also versuchte ich, sie zu beruhigen. Ich hielt ihre Hand.“

„Es ist vorbei, das ist das Schlimmste“

Auch der Arzt Frederik Maillez, der zufällig am Unfallort war, leistete Erste Hilfe. „Ich sah sofort, dass zwei Personen tot waren. Diana und ihr Leibwächter waren schwer verletzt, aber noch am Leben“, berichtet er. „Anfangs sah sie gut aus, also sprach ich mit ihr auf Englisch. Ich sagte ihr, dass ich ein Arzt bin und dass alles in Ordnung sein wird. Auch als der Krankenwagen sie wegfuhr, hatte ich keine Ahnung, wer vor mir war. Erst später fand ich das heraus.“

Die Nachricht von Dianas Tod löste weltweit Schock und Trauer aus. „Als ich endlich hinging, sah ich die tote Prinzessin Diana. Mein erster Gedanke galt ihren Söhnen, den Prinzen William und Harry. Ich muss den Palast anrufen und berichten, was passiert ist. Es ist vorbei, das ist das Schlimmste“, erinnert sich der damalige Leiter des Krankenhauses, in dem sie starb.

Die Auswirkungen von Dianas Tod sind bis heute spürbar. Sie war eine Figur des öffentlichen Interesses und ihr Tod hatte tiefe Auswirkungen auf viele Menschen. Bis heute ranken sich Theorien um ihren Tod. Hatte jemand mit den Bremsen des Autos manipuliert? War Diana zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger?

Die Wahrheit wird wahrscheinlich nie bekannt werden. Doch die Erinnerung an Diana, die „Königin der Herzen“, bleibt unvergessen.