Putin als Ehrengast bei österreichischer Polit-Hochzeit

Kommenden Samstag findet die Trauung von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) statt und über einen bestimmten Gast wird momentan überall diskutiert.

Der russische Staatschef höchstpersönlich soll am Wochenende nach Österreich kommen, um Frau Kneissl und ihrem zukünftigen Ehemann, dem Unternehmer Wolfgang Meilinger, zur Hochzeit zu gratulieren. Kneissl hatte pflegte in der Vergangenheit, gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann und ehemaligen Bundespräsidenten, Thomas Klestil, ein sehr gutes Verhältnis zu Putin. Die persönliche Einladung zur Hochzeit gab es bei Putins Wien-Besuch im Juni.

Die Feier ist allerdings nicht der einzige Grund für Putins Reise. Am selben Tag noch findet ein wichtiges Meeting mit der deutschen Bundeskanzlerin statt, bei dem der Syrien-Krieg und der Ukraine-Konflikt am Programm stehen werden. Neben dem russischen Präsidenten stehen natürlich auch österreichische Politiker auf der Gästeliste unter anderem Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache.

Das Fest wird in den Weinbergen der Steiermark stattfinden, die genaue Location wurde nun schon öfters verlegt. Insidern zufolge soll die Feier jetzt aber im Gasthaus „Tscheppe“ in der Nähe von Spielberg an der slowenischen Grenze stattfinden, das berühmt für „steirisches Backhendl“ ist.

Vielleicht bekommt Putin also sogar eine traditionelle österreichische Hochzeit mit Dirndl zu sehen. Ob er sich selbst auch an den Dresscode halten wird, bleibt abzuwarten.