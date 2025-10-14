Putzfirma unter Schock: Reinigungskräfte plündern Kassa

Beschädigte Schlösser und leere Schränke – in einem Flachgauer Unternehmen häufen sich mysteriöse Diebstähle. Die Spur führt zu zwei türkischen Reinigungskräften.

Gegen zwei Mitarbeiter einer Reinigungsfirma im Salzburger Flachgau laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts mehrfacher Diebstähle zum Nachteil ihres Arbeitgebers. Den Anstoß gab eine Anzeige, die am Montag bei den Behörden einging.

Die Polizei bestätigte, dass laut Firmenangaben am vergangenen Donnerstag 140 Euro aus einem verschließbaren Kasten im Gemeinschaftsbereich entwendet wurden. Ein Angestellter bemerkte am Folgetag die Beschädigung des Schlosses und das Fehlen des Bargeldbetrags.

Wiederholte Diebstähle

Bei der Anzeigeerstattung informierte die Vertreterin des Unternehmens die Beamten, dass es in den zurückliegenden zwei Monaten bereits zu mehreren ähnlichen Vorfällen gekommen sei. Sowohl Bargeld als auch diverse Gegenstände seien verschwunden, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro entstanden sei.

Im Fokus der Ermittlungen stehen nun zwei 49 und 51 Jahre alte Mitarbeiter türkischer Herkunft, die bei der betroffenen Reinigungsfirma beschäftigt sind.