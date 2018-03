Rada Zarić zaubert dein Brautkleid nach Maß!

In den zehn Jahren, die der Modesalon „Goldene Naht“ inzwischen besteht, hat die Inhaberin Rada Zarić die Hochzeitsfeste vieler Frauen noch glamouröser und unvergesslicher gemacht.

Schon während ihrer Zeit in der Mittelschule für Damenschneider, an der sie auch Modedesign lernte, betrachtete Rada Zarić (44) oft Frauenkleidung und überlegte sich, wie sie diese Damen anders und schöner kleiden könnte. Sie träumte von einem eigenen Salon, in dem sie Kleider nähen würde, die das Beste an den Frauen betonen und ihre Mängel verstecken würden.

„Die Arbeit mit Damenkleidern ist meine große Leidenschaft, die schon in meiner Kindheit geweckt wurde, als ich meine Puppen anzog. Kreativität, gepaart mit technisches Können und Genauigkeit: Das hat mir die Türen der Wiener Schneidersalons geöffnet, als ich vor 20 Jahren der Liebe wegen aus Serbien hierhergekommen bin. Ich brauchte einige Jahre, um zu lernen, wie das Geschäft hier funktioniert und was die Kunden meistens wünschen, vor allem die zukünftigen Bräute, aber ich wusste die ganze Zeit, dass ich mich selbständig machen würde, sobald ich die Voraussetzungen dazu hätte“, erklärt uns Frau Zarić zu Beginn unseres Gesprächs.

Kleider für den schönsten Tag im Leben

Vor genau zehn Jahren ging ihr Wunsch in Erfüllung: Sie hielt die Schlüssel zu ihrem eigenen Salon für Maß- und Änderungsschneiderei in den Händen. Das Ende eines Kapitels in Frau Zarićs Lebens- und Arbeitsgeschichte war zugleich der Beginn des nächsten. Sie musste buchstäblich von null anfangen und sich den Damen durch Kompetenz, Entgegenkommen und Freundlichkeit empfehlen. Da sie die Modetrends aufmerksam verfolgte, perfektionierte Rada ihre Fertigkeiten und ist heute als Expertin für Hochzeitskleider bekannt.

DAS KLEID. Für Frauen der wichtigste Teil der Hochzeit.

„In den vergangenen zehn Jahren war es nicht leicht, sich auf dem anspruchsvollen Wiener Markt zu behaupten. Jede Braut will, unabhängig vom Alter, der Figur und anderen Faktoren, dass ihr ihr Hochzeitstag für immer als schönster Tag ihres Lebens in Erinnerung bleibt. Im Laufe der Zeit vergisst man vieles, aber das Hochzeitskleid ist neben der Liebe, die natürlich vorausgesetzt wird, für die Frau das wichtigste Element dieses Tages. Natürlich kann man in vielen Geschäften Hochzeitskleider kaufen, aber das Problem beginnt, wenn die zukünftige Braut feststellt, dass sie das Kleid ihrer Träume gefunden hat, dass es aber zu lang oder zu kurz, zu weit oder zu eng ist oder dass es irgendein Detail hat, das ihr nicht passt“, erklärt unsere Gesprächspartnerin mit einer gewissen Dosis Emotionalität.

Wenn die junge Braut anfängt zu denken, dass ihr Wunschkleid ein unerreichbarer Traum bleiben wird, tritt Rada Zarić auf den Plan, die viele Wiener Bräute als Zauberin bezeichnen, weil sie ihre Kleider kunstfertig geändert und ihnen zu einem traumhaften Aussehen verholfen hat.

„Vielleicht klingt das abgedroschen, aber ich liebe meine Arbeit wirklich. Es ist wunderbar, mit zukünftigen Bräuten zu arbeiten, selbst wenn dieser große Schritt in ihrem Leben sie nervös macht. Ihr Glück steckt auch mich an und macht mich zu einem Teil ihrer Geschichte. Ich biete ihnen in meinem Salon auch die gesamte zusätzliche Ausstattung an: Schleier, Krönchen, entsprechenden Schmuck, Unterröcke, Umhänge und Ähnliches: alles, was es braucht, um das märchenhafte Aussehen der Braut zu komplettieren. Und wenn ich zufällig etwas gerade nicht in meinem Geschäft habe, dann bestelle ich es, sodass die Mädchen glücklich zu ihrer Hochzeit fahren können und sich schön und besonders fühlen“, betont diese Meisterin ihres Fachs und fügt hinzu, dass sie sehr häufig die Hochzeitskleider nach den Wünschen ihrer Kundinnen anfertigt. Ihre eigene Kollektion wird Sie im kommenden Jahr vorstellen.

Eine Empfehlung ist die beste Reklame

Neben den Bräuten kleidet Rada oft auch alle anderen weiblichen Familienmitglieder für die Hochzeit ein, einschließlich der Brautjungfern. Das sind dann große Aufträge, denn alle Damen wollen schön und originell aussehen. Da ist ihnen das Geld nicht zu schade, um sich etwas Maßgeschneidertes nähen zu lassen. Natürlich arbeitet unsere fleißige Gesprächspartnerin auch Kleider um, die bereits in ihrem Schrank hängen, und lässt sie neu und exklusiv aussehen.

„Manchmal sind die Mütter und Schwiegermütter anspruchsvoller als die Bräute selbst. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen und es erfordert viel Geduld und Diplomatie, bis sie begreifen, dass das doch nicht ihr Tag ist. Zum Glück lässt die Nervosität bei guten Argumenten nach und bisher hatte ich keine unzufriedenen Kundinnen. Davon zeugen auch die zahlreichen Fotos glücklicher Bräutigame mit dankbaren Widmungen und Botschaften, die für mich eine große Auszeichnung sind“, unterstreicht Frau Zarić.

Im Salon Goldene Naht gibt es auch Tages- und Geschäftsgarderobe renommierter Firmen.

Die Geschichten von Radas Entgegenkommen und ihrer Freundlichkeit sprechen sich herum und damit wächst auch die Zahl ihrer Kundinnen. Das bestätigt auch Beatrice Körmer, die wir beim Anprobieren der Kleider getroffen haben.

„Ich war auf der Hochzeit meiner Freundin, die ihre Hochzeit fast abgesagt hätte, weil sie mit ihrem Kleid so unzufrieden war. Zum Glück hat ihr jemand Frau Zarić empfohlen, die alles gerettet hat, indem sie das Kleid so umgearbeitet hat, dass es perfekt war. Genauso, wie die Braut es wollte. Ich bin gekommen, um Abendkleider anzuprobieren, denn ich brauche bald eines, aber ich konnte dem Wunsch nicht widerstehen, mich selbst einmal im Hochzeitskleid zu sehen. Ich plane noch nicht zu heiraten, aber wenn diese Entscheidung in meinem Leben ansteht, ist der Salon Goldene Naht die richtige Adresse für mich“, betont das hübsche Mädchen.

Bereit für den Ball!

Im Salon Goldene Naht wird auch Tages- und Geschäftsgarderobe angeboten, die von renommierten Firmen eingekauft wird, die für gutes Material und hochwertige Verarbeitung bürgen. Die exklusiven Ball- und Hochzeitskleider für jede Figur und jedes Alter, aus verschiedenen Materialien und in einer breiten Farbpalette sind eine echte Augenweide.

„Natürlich nähe ich alle Arten von Damengarderobe nach Maß. Wenn die Kundschaft das möchte, nehme ich mir gerne die Zeit, mit ihr in die Stoffgeschäfte zu gehen und ihnen bei der Auswahl entsprechender Materialien mit guten Ratschlägen behilflich zu sein, damit die Dame auf einem Ball oder bei irgendeiner anderen wichtigen Veranstaltung in vollem Glanz erstrahlen kann. Ich habe in meinem Sortiment auch festliche Kleider für kleine Mädchen, in denen sie wie Prinzessinnen aussehen, und seit kurzem arbeite ich mit einer Firma zusammen, bei der meine Kundinnen zu günstigen Preisen Maßschuhe für jede Saison bestellen können. Das gilt auch für Männer.“, teilt uns Rada mit.

Da sie seit zehn Jahren an der Nähmaschine arbeitet, lehnt Rada Zarić keinen Auftrag ab, selbst wenn es nur um kleine Reparaturen geht. Sie arbeitet auch im Verkauf ihres Salons, betreibt gleichzeitig ein erfolgreiches Marketing und widmet all ihre Freizeit ihrem Mann Milovan und ihrer Tochter Aleksandra, einer Psychologiestudentin. Auch wenn ihre Tage sehr lang sind, wird sie doch nicht müde.

„Etwas Schönes zu schaffen, und das sind die Kleider, ist für mich ein Privileg. Ich weiß das Vertrauen meiner Kundinnen zu schätzen und ich verstehe sie auch, wenn sie ihre verletzliche Seite zeigen – und das steht bei Frauen oft damit in Verbindung, dass sie über ihr Aussehen unglücklich sind. Darum gebe ich ihnen Tipps, wie sie ein paar Kilos zu viel oder zu wenig und sonstige Mängel an ihrer Figur mit ihrer Garderobe kaschieren können. Sie spüren meinen guten Willen und kommen immer wieder gerne zu mir zurück. Meine Familie ist meine Quelle der Kraft und des wahren Glücks. Was will ich mehr?“

Kontakt:

Goldene Naht

Zehetnergasse 15

1140 Wien