Rätsel um Kinderleiche in der Save: Ermittlungen in Kroatien, Bosnien und Serbien

In Novi Beograd wurde die Leiche eines Kindes aus der Save geborgen. Die Identität ist unklar, die Ermittlungen erstrecken sich über die ganze Region.

Am 22. März wurde in Novi Beograd, einem Stadtteil von Belgrad, Serbien, die Leiche eines Kindes aus der Save geborgen. Der Fundort war von besonderer Bedeutung, da der Körper bereits stark verwest war, was die Identifizierung erschwerte. Zur Klärung von Todesursache, Todeszeitpunkt und Identität wurde der Leichnam zur weiteren Analyse in die Gerichtsmedizin überstellt, wie von Večernji list berichtet.

Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich vermutlich um ein Mädchen im Alter von sieben bis acht Jahren handelt. Trotz eines durchgeführten DNA-Abgleichs konnte keine Verbindung zu einem bekannten Vermisstenfall in Serbien hergestellt werden, wie das serbische Innenministerium mitteilte.

Regionale Ermittlungen

Um den Fall aufzuklären, wurden die Polizeibehörden in der gesamten Region, insbesondere in Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien, in die Ermittlungen einbezogen. Sie durchforsten ihre Datenbanken nach möglichen Vermisstenfällen, die mit dem Fund in Verbindung stehen könnten. Die Untersuchungen sind laut dem serbischen Ministerium weiterhin im Gange, um den Fall zu lösen.