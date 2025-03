Rangnick unzufrieden: Remis trübt Österreichs Dominanz!

Österreichs 1:1 gegen Serbien enttäuscht Ralf Rangnick. Trotz der Unzufriedenheit sieht er das Rückspiel in Belgrad als offen und spannend an.

Österreich zeigte eine dominante Leistung, doch das Endergebnis von 1:1 ließ Ralf Rangnick unzufrieden zurück. Trotz des Unentschiedens sieht er die Chancen für das Rückspiel als ausgeglichen an. In der Pressekonferenz äußerte Rangnick seine Erwartungen, dass Serbien defensiver auftreten würde, und betonte, dass das Ergebnis für beide Mannschaften offen und aktiv sei.

Lob für Samardzic

Über Lazar Samardzic, den er noch aus seiner Zeit in Leipzig kennt, fand Rangnick lobende Worte: „Ein ausgezeichneter Spieler, hat einen hervorragenden linken Fuß und eine qualitativ hochwertige Entwicklung in den letzten Jahren“, sagte er. Das Rückspiel wird in Belgrad stattfinden. Rangnick zeigte sich unsicher, ob die Rückkehr von vier serbischen Nationalspielern einen großen Einfluss haben wird, da es sich um Verteidiger handelt.

Auch für seine eigene Mannschaft erwartet er Veränderungen, da Laimer zurückkehrt und die Situation mit Baumgartner noch unklar ist. Für das Spiel in Belgrad erwartet Rangnick eine andere Dynamik.

