Rapidler brutal attackiert: Neue Infos zum Täter

Am Wochenende erlitt der Fußballprofi Guido Burgstaller des SK Rapid Wien bei einem Angriff in Wien schwere Verletzungen.

Nach der brutalen Auseinandersetzung in der Innenstadt wurde am Dienstag ein 23-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger festgenommen.

Auseinandersetzung vor dem Club

In den frühen Morgenstunden des Samstags war Guido Burgstaller mit Freunden im bekannten Wiener Nachtclub Volksgarten. Gegen 6 Uhr verließen sie das Lokal, als es in der Nähe des Heldenplatzes zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Diese eskalierte schnell, als der Angreifer Burgstaller einen Faustschlag versetzte und mehrfach auf ihn eintrat, was zu einem Schädelbasisbruch bei dem Fußballprofi führte.

Ermittlungserfolg der Polizei

Die Wiener Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und konnte rasch Erfolge vermelden. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige gefasst. Laut der „Krone“ handelt es sich um einen 23-jährigen Österreicher, der die Tat gestanden hat. Wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurde gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Vorfall hat sowohl in der Fußballszene als auch im gesamten Land große Aufmerksamkeit erregt. Während die Ermittlungen weiterlaufen, richten sich die Hoffnungen auf eine baldige Genesung von Guido Burgstaller. Er muss noch mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Der Vorfall bedeutete wohl