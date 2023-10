Ratkov wählt Serbien: Schock für Kroatien und Bulgarien!

Petar Ratkov, der 20-jährige Stürmer von Red Bull Salzburg, steht kurz vor seinem Debüt in der serbischen Fußballnationalmannschaft. Ratkov, der im Sommer für fünf Millionen Euro von Backa Topola zu RB Salzburg wechselte, ist ein aufstrebendes Talent im europäischen Fußball.

Interessanterweise hätte Ratkov auch die Möglichkeit gehabt, für Kroatien oder Bulgarien zu spielen. Durch seine Mutter besitzt er die kroatische Staatsbürgerschaft und sein Vater ist bulgarischer Herkunft. Trotz dieser Optionen war seine Entscheidung für Serbien nie in Frage gestellt.

In einem Interview mit dem serbischen Fußballverband äußerte er sich zu seiner Entscheidung: ,,Ein unglaubliches Gefühl. Ich fand mich in der Gesellschaft von Spielern wieder, die ich bis vor kurzem im Fernsehen verfolgt habe. Es gab nie einen Zweifel, ich wollte nur das serbische Trikot und mein Wunsch wurde erfüllt. Ich hatte große Unterstützung von meiner Familie“, berichtete die ,,Večernji list“.

Ratkov zeigte sich auch bereit, auf seine Chance zu warten und sein Engagement für das Team zu betonen: ,,Ich hätte auch länger gewartet, wenn es nötig gewesen wäre. Jetzt bin ich hier, ich werde alles geben, um meiner Nationalmannschaft zu helfen“, sagte er.

Die serbische Nationalmannschaft, für die Ratkov sich entschieden hat, spielt am Samstag auswärts in Ungarn und drei Tage später zu Hause gegen Montenegro. Es bleibt abzuwarten, ob Ratkov in diesen Spielen sein Debüt geben wird. Seine Entscheidung, für Serbien zu spielen, unterstreicht die Bedeutung und den Stellenwert, den die serbische Nationalmannschaft in der europäischen Fußballszene hat.