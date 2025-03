Tumulte in Belgrad: Opposition sprengt Sitzung mit Rauchgranaten

Im serbischen Parlament fliegen Rauchgranaten, als Oppositionspolitiker provozieren. Tumulte und Handgreiflichkeiten eskalieren die angespannte Lage weiter.

Im serbischen Parlament ereigneten sich am Dienstag dramatische Szenen, als Oppositionspolitiker Rauchgranaten zündeten. Diese provokante Aktion löste tumultartige Szenen aus und führte zu Handgreiflichkeiten zwischen den Abgeordneten der Regierung und der Opposition. Der Rauch, der sich durch das Belgrader Parlament zog, symbolisierte die komplexe und angespannte politische Situation in Serbien.

Zusätzliche Eskalation

Während der Sitzung wurden Leuchtraketen gezündet und Rauchbomben geworfen, was die ohnehin hohen Spannungen weiter eskalierte. Diese Vorfälle sind Teil der andauernden Proteste gegen das Regime von Präsident Aleksandar Vučić. Auch in Bosnien und Herzegowina kommt es derzeit zu Unruhen, die die politische Instabilität in der Region unterstreichen.