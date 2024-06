Ein erlebnisreicher Urlaub in Italien mag verlockend erscheinen, doch Vorsicht ist geboten: Bestimmte Handlungen, die unschuldig anmuten mögen, können unerwartet hohe Strafen nach sich ziehen. Um böse Überraschungen zu vermeiden, ist es ratsam, sich mit den Besonderheiten lokaler Gesetze und Vorschriften in Italien und anderen beliebten Reisezielen auseinanderzusetzen.

Mahlzeiten an historischen Orten:

Die Verlockung, eine frisch zubereitete Pizza in der Nähe des Trevi-Brunnens zu genießen, könnte groß sein, doch in Italien ist es untersagt, sich „übermäßig“ an historischen Standorten zu verköstigen. Die genaue Bedeutung von „übermäßig“ kann zwar variieren, doch generell sollte darauf geachtet werden, keine Verschmutzungen oder Abfälle zu hinterlassen, um Konsequenzen zu vermeiden.

Sand und Muscheln als Souvenirs:

Das Sammeln von Strandgütern wie Sand, Steinen oder Muscheln kann unerwartet teuer werden. Bei Zuwiderhandlung drohen empfindliche Strafen zwischen 500 und 3.000 Euro. Besonders im Sommer vergessen viele diese Regel und laufen Gefahr, hoch bestraft zu werden.

Einschränkungen für Straßenkünstler & Touristen

Straßenkunst und Fotografie:

Kostümierte Straßenkünstler in Italien dürfen keine Bezahlung mehr für Fotos fordern; bei Nichtbeachtung drohen ihnen Strafen bis zu 400 Euro.

Alkoholkonsum und Nachtruhe:

Um nächtliche Ruhestörungen zu vermeiden, sind geführte Bar-Touren in großen Gruppen untersagt. Zusätzlich ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens verboten. Auch die Öffnungszeiten der Bars sind nun auf 2 Uhr nachts limitiert; dieses Verbot gilt ebenso im historischen Zentrum von Genua.

Verbotene Abkühlung und Ruhepausen:

Es mag verführerisch sein, sich an einem heißen Sommertag in einem der zahlreichen Brunnen abzukühlen, doch dies ist in ganz Italien untersagt. Gleiches gilt für das Sitzen auf den berühmten Stufen der Spanischen Treppe in Rom, wo Verstöße mit Geldstrafen bis zu 400 Euro sanktioniert werden.

Wichtige Hinweise für Autofahrer

Reifenregelungen beachten:

Fahrzeugführer sollten sich bewusst sein, dass in Italien die Nutzung bestimmter Reifentypen in den Sommermonaten geregelt ist. Nichtbeachtung kann zu Bußgeldern von bis zu 1.682 Euro führen.

Kulturelle Besonderheiten in anderen Ländern

Auch in anderen Ländern wie Griechenland oder Frankreich gelten spezifische Regeln: Nacktbaden oder das Betreten von Saunen ohne angemessene Bedeckung wird nicht gerne gesehen.