Reh ausgewichen: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt (FOTOS)

Zwei slowenische Staatsbürgerinnen haben am frühen Mittwochmorgen in der Südoststeiermark schwere Verletzungen erlitten, nachdem ihr Fahrzeug, in dem Versuch einem Reh auszuweichen, gegen einen Baum geprallt war.

Kollision mit einem Baum

Die 45-jährige Lenkerin und ihre 36-jährige Begleiterin befanden sich auf der L204 auf dem Weg von Goritz bei Radkersburg in Richtung Pölten, als ein plötzlich die Straße querendes Reh sie zu einer abrupten Lenkmanöver zwang. Dieses Ausweichmanöver führte dazu, dass das Fahrzeug die Kontrolle verlor, von der Fahrbahn abkam und mit voller Wucht frontal gegen einen Baum stieß. Beide Insassen wurden durch den Aufprall schwer verwundet und im Bereich der Beine im Wrack eingeklemmt.

Rettungsaktion unter erschwerten Bedingungen

Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer wurde Zeuge des Geschehens und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Mitglieder der Feuerwehren aus Bad Radkersburg, Altneudörfl, Goritz und Mureck waren schnell vor Ort, um die komplizierte Rettung der beiden Frauen einzuleiten. Besonders für die Beifahrerin gestaltete sich die Befreiung schwierig. Fahrzeugtüren mussten entfernt werden, um sie sicher aus dem Auto zu holen.

Die 36 Jahre alte Beifahrerin musste letztlich mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Graz geflogen werden, während die Fahrerin in das LKH Feldbach gebracht wurde. Durch den Unfall und die anschließenden Rettungsmaßnahmen war die L204 für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.