Reh springt vor Auto – Lenker überlebt Crash wie durch Wunder

Ein Reh, ein Ausweichmanöver, zwei Bäume – und ein 23-Jähriger, der mit dem Leben davonkommt.

In Steinerkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land ist ein 23-jähriger Autofahrer am Dienstagabend nur knapp einer Katastrophe entgangen. Gegen 21.30 Uhr war der junge Mann mit seinem Wagen in der Ortschaft Sölling unterwegs, als unvermittelt ein Reh auf die Fahrbahn lief. Beim Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Schwerer Unfall

Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen zwei Bäume und überschlug sich nach Einschätzung der Polizei zumindest einmal – das Schadensbild am Wagen sprach eine deutliche Sprache. Trotz der massiven Zerstörung des Fahrzeugs konnte sich der Lenker aus dem Wrack befreien und selbständig ins Freie gelangen.

Mit offenbar nur leichten Verletzungen kam der 23-Jährige davon, wurde jedoch zur Sicherheit ins Klinikum Wels gebracht, wo er weiter untersucht wurde. Die Polizei brachte das glimpfliche Ende des Unfalls auf eine treffende Formel: Für den jungen Mann sei es ein „zweiter Geburtstag“ gewesen.