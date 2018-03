REIFEN WEICHBERGER: PKW Sommer-Check um 19,90 €

Seit 58 Jahren handelt das Familienunternehmen Reifen Weichberger professionell mit Reifen und ist mit 18 Standorten, drei modernen BP-Service-Stationen und einem Onlineshop führend am Markt.

Das Thema Fortbewegung und Bereifung hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Alleine was die technische Sicherheit betrifft, gilt es beim Kauf von Reifen auf beste Qualität zu achten. Laufende Erneuerungen, Markenwachstum, Produktvielfalt, umfangreiche Medienberichte und vieles mehr haben den Markt und die Kundenansprüche sehr geformt.

Wir als renommierter Reifenfachhändler und unserer langjährigen Erfahrung sehen daher darin die Aufgabe Sie individuell zu beraten und dafür zu sorgen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug sicher unterwegs sind. In unseren österreichweiten 18 Filialen legen wir daher größten Wert auf optimale Leistung und bestes Service. Dazu zählt auch mit der fortschrittlichen Technik Hand in Hand zu gehen um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Da nun die Sommersaison bevorsteht und wir uns wieder auf bequeme luftige Kleidung freuen ist es auch an der Zeit unser Fahrzeug von der „Winterkluft“ zu befreien und auf einen sommerlichen Grip umzurüsten. Neben Top Angeboten an Reifen und der großen Auswahl an Felgen sind wir auch in vielen anderen Bereichen Ihr richtiger Partner. Sommer-Check, Klimaanlagen-Check, §57a sowie Service jeder Art …aber lassen Sie sich Überraschen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, ihr Team von Reifen Weichberger freut sich auf Ihren nächsten Besuch!

Online-Terminreservierung unter www.weichberger.at.