Richard Lugner: Nach Comeback dramatische Herz-OP!

In einem bemerkenswerten Comeback auf der gesellschaftlichen Bühne erschien Richard Lugner, der legendäre österreichische Geschäftsmann, erst kürzlich im Rollstuhl zur Premiere von „My Fair Lady“ in Mörbisch und zog sogleich alle Blicke auf sich. Der 91-Jährige, der für sein buntes Gesellschaftsleben bekannt ist, hatte sich eine kleine Auszeit gegönnt, bevor er mit dieser öffentlichen Erscheinung sein Rampenlicht-Revival einläutete.

Unerwartete Wendung: Notoperation am Herzen

Doch kurz nach seinem glanzvollen Auftritt folgte ein ernsthafter Gesundheitsrückschlag. Lugner musste dringend am Herzen operiert werden. Dies teilte er in einem Gespräch mit dem „Heute“ mit. „Nachdem ich die Premiere von ‚My Fair Lady‘ in Mörbisch besucht hatte, fand ich mich am nächsten Morgen auf dem Weg ins AKH wieder, alarmiert durch eine plötzliche Verschlimmerung meines Herzklappenschadens“, schildert der Baumeister die Ereignisse.

Die Clip-Methode

In einer spezialisierten Operation, durchgeführt von einem erfahrenen Team am Allgemeinen Krankenhaus Wien unter der Leitung von Professor Philipp Bartko, wurde Lugner mit der innovativen Clip-Methode behandelt. Diese Technik ermöglicht es, Eingriffe am Herzen durch die Haut, ohne größere operative Einschnitte, vorzunehmen. Mittels einer Sonde und durch die Venen wurden zwei Klammern an der defekten Herzklappe angebracht, wodurch diese stabilisiert werden konnte. Trotz der Komplexität des Verfahrens, berichtet Lugner erleichtert: „Die Operation war erfolgreich, und dank der exzellenten Zusammenarbeit des Teams bin ich nun auf dem Weg der Besserung.“

Erneute Herausforderung: Lendenwirbelsprung

Obwohl der Eingriff gut verlaufen ist, bleibt Richard Lugner im Krankenhaus für die Behandlung einer weiteren gesundheitlichen Herausforderung, einem Lendenwirbelsprung. Der geschäftige Baumeister blickt dennoch optimistisch in die Zukunft und ist voller Tatendrang für seine Genesung.

Richard Lugner bleibt somit im Krankenhaus, wo er sich von der Herzklappen-Operation sowie der Behandlung seines Lendenwirbelsprungs erholt.

