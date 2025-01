Riesen-Schock: Dein Geld auf dem Sparbuch verliert an Wert!

Es ist wichtig, finanziell für Notlagen gerüstet zu sein. Experten warnen jedoch davor, zu viel Geld ungenutzt auf Sparkonten liegen zu lassen.

Unerwartete Ausgaben, wie beispielsweise Autoreparaturen oder dringende Anschaffungen, können finanzielle Engpässe verursachen. In solchen Situationen ist es beruhigend, auf einen Notgroschen zurückgreifen zu können. Finanzberater empfehlen, hierfür ein Sparpolster von drei bis sechs Monatsgehältern anzulegen. Doch ein zu großes Erspartes kann sich als nachteilig erweisen.

Inflation und Einlagensicherung

Ein häufiger Fehler besteht darin, mehr Geld als nötig auf Sparbüchern zu belassen. Dieses Vorgehen birgt verschiedene Risiken. Zum einen nimmt das Ersparte durch die anhaltende Inflation an Kaufkraft ab. Wie der Business Insider berichtet, verliert das Geld im Laufe der Zeit an Wert. Zum anderen deckt die gesetzliche Einlagensicherung nach Angaben des Bundesfinanzministeriums nur Summen bis 100.000 Euro. In besonderen Fällen kann diese Sicherung auf bis zu 500.000 Euro erweitert werden, der Standard bleibt jedoch die niedrigere Grenze. Im Falle eines Bankrotts von Finanzinstituten schützt diese Einlagensicherung Guthaben auf Sparbüchern, Girokonten sowie Tages- und Festgeld. Nicht eingeschlossen sind jedoch Anlagen in Aktien, Anleihen und ETFs.

Investieren statt Geld horten

Laut der Sparkasse sparen Österreicher durchschnittlich zehn Prozent ihres Einkommens. Obwohl viele Menschen die Sicherheit hoher Sparguthaben schätzen, werden dabei oft die Chancen verpasst, die durch kluge Investitionen entstehen. Übersteigen die Ersparnisse den gesicherten Betrag von 100.000 Euro, raten Experten dazu, das Vermögen auf verschiedene Banken zu verteilen. Finanzexpertin Lauren Anastasio von Stash erklärt, dass durch Investitionen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 8 Prozent erzielt werden kann. Ein zu hoher Bargeldbestand auf Konten führt dazu, dass potenzielle Gewinne ungenutzt bleiben.

Die richtige Balance zwischen notwendigen Rücklagen und gewinnbringenden Investitionen ist entscheidend für eine langfristig erfolgreiche finanzielle Strategie. So wird nicht nur finanzielle Stabilität gewährleistet, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, von höheren Renditen zu profitieren.