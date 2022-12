RIP: Fußball-Legende Sinisa Mihajlovic ist tot

Es war bekannt, dass der ehemalige Fußballspieler und Trainer Sinisa Mihajlovic seit einiger Zeit gegen Leukämie kämpft. Laut inoffiziellen Informationen hat sich sein Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert und er befand sich in einem kritischen Zustand. Wie die italienischen Medien berichten starb er heute im Alter von 53 Jahren.

Schon wieder muss die Sportszene um einen ihrer großen jugoslawischen Fußballspieler trauern! Erst vor wenigen Minuten war die Nachricht von Sinisa Mihajlovics Tod bekannt geworden.

Das Interesse am Gesundheitszustand des berühmten “Crvena Zvezda” – Fußballspielers in den serbischen Medien wurde durch einen Tweet von Clemente Mimun, Direktor des italienischen Fernsehens, geweckt, der die gesamte Sportöffentlichkeit in der Region und der Welt beunruhigte.

„Forza Sinisa“, schrieb Mimun auf seinem Twitter-Profil und sorgte für Aufregung bei den Fans, denn viele waren der Meinung, dass solche Worte bedeuten, dass es keine guten Nachrichten gibt. Deswegen wurde er in sozialen Netzwerken aufgefordert, sich klarer zu äußern, berichten serbische Medien.

Es gibt keine offiziellen Informationen von irgendeinem Mitglied der Familie Mihajlovic. Sein letzter öffentlicher Auftritt wurde kürzlich aufgezeichnet, als Mihajlovic an der Präsentation des Buches des ehemaligen Trainers Zdenjek Zeman teilnahm, aber auch seine Krankheit wurde nicht erwähnt. Mihajlovic sah damals glücklich und aktiv aus.

Nun ist klar, der Krebs hat Mihajlovic besiegt. Er wurde ins Spital für Krebskrankheiten in Rom eingeliefert, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte.