Rizz: Zadic erklärt die beliebtesten Jugendwörter 2023 mit BKS (VIDEO)

Alma Zadic erklärt mit Charme und BKS-Beispielen die Hintergründe der angesagtesten Wörter – von „Brakka“ bis zum vielseitigen „Rizz“.

Die österreichische Justizministerin Alma Zadic gab kürzlich in einem Instagram-Video einen Einblick in die aktuellen Jugendwörter. Dabei widmete sie sich nicht nur dem bekannten „Brakka“ und „Rizz“, sondern auch dem viel genutzten Ausdruck „Digga(h)“. In ihrer charmanten Erklärung bezog sie sich auf ihre Muttersprache, indem sie betonte: „Digga(h), das kennt doch jeder! Das ist, wie wenn man auf BKS sagt ‚brate‘! Manchmal sagt man: ‚brate dragi‘!“

Zadic führte weiter aus und brachte weitere Beispiele ein, um die Jugendwörter verständlich zu machen. So erklärte sie beispielsweise das beliebte „Rizz“: „Rizz: kommt von Charisma. Das is so wenn man auf Lock flirten kann.“ Mit ihrem lockeren und zugleich informativen Stil sorgte die Ministerin dafür, dass auch die ältere Generation die aktuellen Slang-Begriffe nachvollziehen konnte.

Die Wahl zum Wort, Unwort, Jugendwort, Spruch und Unspruch des Jahres wurde von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz organisiert und fand zwischen dem 10. September und dem 4. Dezember statt. Insgesamt nahmen 18.660 Personen an der Wahl teil und gaben 93.300 Stimmen in fünf Kategorien ab.