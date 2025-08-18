Roboter mit Gebärmutter: China testet künstliche Schwangerschaft

Ein chinesisches Start-up arbeitet an einem Roboter, der Kinder austragen soll. Die Firma Kaiwa Technology aus Guangzhou entwickelt einen Humanoiden mit künstlicher Gebärmutter, der nicht nur die Befruchtung und Schwangerschaft übernehmen, sondern auch die Geburt durchführen kann. Laut Firmengründer Dr. Zhang Qifeng steht die Technologie kurz vor der Marktreife – bereits 2026 könnte der erste Prototyp für umgerechnet etwa 13.900 Euro erhältlich sein.

Das Projekt wurde offiziell auf der World Robot Conference 2025 in Peking vorgestellt. Dr. Zhang Qifeng, der promovierte Wissenschaftler ist und mit der renommierten Nanyang Technological University in Singapur affiliiert ist, sieht die Technologie der künstlichen Gebärmutter bereits als „laborreif“ an.

„Die Technologie der künstlichen Gebärmutter befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium„, erklärte Zhang in einem Interview auf der Plattform Duoyin (chinesische Video-App). Die Integration in den Roboterkörper sei der nächste Schritt. Wie genau die Befruchtung stattfinden soll, ist laut Berichten der „Daily Mail“ noch nicht abschließend geklärt.

Technische Grundlagen

Die Grundlagen für diese Technologie wurden bereits in früheren Experimenten erprobt. Wissenschaftlern gelang es, frühgeborene Lämmer mehrere Wochen in einem mit Fruchtwasser gefüllten „Biobag“ am Leben zu erhalten. Die Tiere entwickelten sich normal, nahmen an Gewicht zu und bildeten sogar Wolle. Bei der Roboter-Variante schwebt den Entwicklern vor, dass ein männlicher Partner den Roboter auf natürlichem Weg befruchten könnte.

Die Kosten sollen bei unter 100.000 Yuan (etwa 13.900 Euro) liegen, was die Technologie für einen breiteren Markt zugänglich machen könnte. Der erste funktionsfähige Prototyp soll nach aktuellen Planungen 2026 verfügbar sein.

Die Ankündigung des Projekts stieß in China auf heftige Kritik. Viele Stimmen bezeichnen das Vorhaben als „Verstoß gegen menschliche Ethik“. Hauptkritikpunkte sind der Verlust der mütterlichen Bindung während der Schwangerschaft, Fragen zur Eizellgewinnung bei unfruchtbaren Frauen und grundsätzliche Bedenken bezüglich übermäßiger Eingriffe in natürliche Prozesse. Die Präsentation führte zu einem starken Anstieg von Diskussionen auf chinesischen Social-Media-Plattformen wie Weibo und Douyin.

Gesellschaftliche Relevanz

Dennoch gibt es auch Befürworter der Technologie. Sie argumentieren, dass der Roboter Frauen die körperlichen Strapazen einer Schwangerschaft ersparen und unfruchtbaren Paaren zu Nachwuchs verhelfen könnte. In China, wo die Unfruchtbarkeitsrate von 11,9 Prozent im Jahr 2007 auf 18 Prozent im Jahr 2020 angestiegen ist, könnte die Technologie sogar familienpolitische Bedeutung erlangen. Mehrere chinesische Provinzen übernehmen bereits die Kosten für künstliche Befruchtungen.

Zum Vergleich: In Österreich sind zwischen 10 und 15 Prozent aller Paare von Unfruchtbarkeit betroffen.