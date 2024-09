Rock-Ikone Bora Đorđević mit 71 verstorben

Bora Đorđević, die Ikone der jugoslawischen Rockmusik, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Đorđević, der als Frontmann der Band „Riblja Čorba“ bekannt wurde, befand sich in den letzten Tagen seines Lebens in einem Krankenhaus in Ljubljana, wo sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechterte.

Informationen aus erster Hand

Bane Obradović, der Manager der Band „Riblja Čorba“, gab damals gegenüber „Blic“ bekannt, dass Đorđević aufgrund einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt wurde. „Bora ist im Krankenhaus. In 24 Stunden werden wir mehr wissen. Momentan wissen wir nur, dass er an einer starken Lungenentzündung leidet. Die Familie ist über alles informiert“, erklärte Obradović.

Offizielles Statement auf Facebook

Auch die offizielle Facebook-Seite der Band informierte die Fans über den kritischen Zustand von Bora Đorđević. „Liebe Freunde, aufgrund seines Gesundheitszustands haben die Ärzte Bora Đorđević empfohlen, nicht zu reisen und sich nicht anzustrengen, da er an einer starken Lungenentzündung sowie an einer Verschlechterung seiner chronisch obstruktiven Lungenerkrankung leidet. Natürlich werden wir, wie immer, die Krankheiten besiegen und sobald sich Bora erholt, sehen wir uns bei neuen Treffen wieder“, hieß es in der Mitteilung.

Die traurige Nachricht

Die traurige Nachricht von Đorđevićs Tod wurde von den Bandmitgliedern ebenfalls auf der offiziellen Facebook-Seite bekannt gegeben. „Liebe Freunde, mit tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass uns unser Freund und Bruder Borisav Bora Đorđević verlassen hat. Ruhe in Frieden, unser lieber Boki. Borisav Bora Đorđević 01.11.1952 – 04.09.2024“, stand in der Veröffentlichung.

Lesen Sie auch: 13-Jährige in Wien durch Gasvergiftung verstorben In Wien-Penzing ereignete sich am Sonntagabend ein tragischer Vorfall, bei dem eine 13-jährige Jugendliche ums Leben kam.

22-Jähriger nach E-Scooter Unfall in Wien verstorben Der tragische Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr, eine Zeitspanne, zu welcher die Straßen häufig von Pendlern bevölkert sind.

Österreichs Society-Ikone Richard Lugner ist gestorben Der bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben.

Reaktion von Boras Manager

In seiner Stellungnahme nach der Bekanntgabe des Todes von Đorđević äußerte sich Bane Obradović erschüttert. „Ich kann es nicht fassen. Wie soll ich das verkraften? Die schlimmsten Nachrichten haben mich geweckt. Die Situation war ernst, aber wir hatten Hoffnung“, teilte ein sichtlich mitgenommener Obradović mit.

Der Verlust von Bora Đorđević hinterlässt eine große Lücke in der Musikszene. Mit seinen einzigartigen Texten, der markanten Stimme und der unverwechselbaren Bühnenpräsenz prägte Đorđević mehrere Generationen von Rockfans und gilt als eine der bedeutendsten Figuren der jugoslawischen und serbischen Rockmusik.