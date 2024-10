Rosenkranz holt Viktor Orban als ersten Staatsgast

Am Nationalfeiertag wurde bekannt, dass der neue Nationalratspräsident Walter Rosenkranz bald seinen ersten Gast im österreichischen Parlament empfangen wird: Ungarns umstrittener Premierminister Viktor Orban.

Dieser Überraschungsbesuch wurde aus Parlamentskreisen bestätigt, nachdem die Zeitung „Heute“ darüber berichtet hatte.

Orban’s Besuch in Wien

Viktor Orban ist anlässlich einer seit längerer Zeit geplanten Diskussionsveranstaltung in Wien und wird zudem einen Besuch im österreichischen Parlament absolvieren. Auf seinem Programm steht auch ein Treffen mit Herbert Kickl, dem Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ).

Walter Rosenkranz, der kürzlich am Donnerstag als Erster Nationalratspräsident gewählt wurde, trat sein Amt mit lediglich 100 von 162 gültigen Stimmen an, was einer Zustimmung von 61,7 Prozent entspricht. Seinen ersten öffentlichen Auftritt als Gastgeber im Parlament hatte er am 26. Oktober während des Tages der offenen Tür.

Politische Spannungen

In seiner Position wird Rosenkranz auf den ungarischen Premierminister Orban treffen, der in der internationalen Politik aufgrund seiner EU-kritischen Haltung, seiner Nähe zu Wladimir Putin und seiner rechten Allianzen kontrovers diskutiert wird. Ungarns Premier steht zu Hause unter wachsendem politischem Druck, da seine Fidesz-Partei zuletzt in Umfragen mit der konservativen Oppositionspartei Tisza gleichauf lag. Tatsächlich lag Fidesz erstmals seit zwei Jahrzehnten in einigen Umfragen sogar hinter der Opposition.

Peter Magyar, der zuvor mit Orban politisch verbunden war und nun Führer der Oppositionspartei Tisza ist, äußerte sich in einem Interview mit dem ORF: „Die große Mehrheit der Ungarn hat genug von der Korruption, den Lügen und der Propaganda“.