Sängerin dreht Musikvideo in Draško Stanivukovićs Villa (VIDEO)

Draško Stanivuković gab bekannt, dass seine Villa für alle offen war, die Videos oder Fotos für ihre wichtigen Ereignisse aufnehmen wollten.

Sängerin Goga Sekulić hat in der prächtigen Villa des Bürgermeisters von Banja Luka Draško Stanivuković ein Video zum Duett “dečko moj” aufgenommen. Die Luxusvilla ist mindestens mehrere Millionen Euro wert und befindet sich in der Siedlung Banja Luka in Petrićevac. Das große Grundstück sowie das Innere des Hauses werden von Weißtönen, kostbaren Skulpturen und Gemälden verziert, aber auch von goldenen Kronleuchtern und Stufen.

Die Villa gehört Stanivukovićs Vater, doch die Erlaubnis für die Dreharbeiten gab Draško selbst. Der Bürgermeister erzählte ATV zu der Zeit, dass die Villa seiner Familie für alle offen stehe, die Videos oder Fotos aufnehmen wollen.

So wurden, wie er feststellt, 50 Promotionen organisiert, 70 Geburtstage sowie 30 Hochzeiten und zwei Verlobungen gefeiert und drei Musikvideos aufgenommen. Er fügt hinzu, dass das Familienhaus das am meisten fotografierte Gebäude in Banja Luka sei.