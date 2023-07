Salzburg schnappt sich Fiorentina-Star Aleksa Terzic

Der FC Red Bull Salzburg steht kurz davor, einen neuen Talenttransfer perfekt zu machen. Der fünffache serbische Nationalspieler, Aleksa Terzic, scheint kurz vor dem Unterschreiben eines Vertrags mit dem österreichischen Serienmeister zu sein. Der 23-jährige Linksverteidiger könnte langfristig Andreas Ulmer ablösen und bringt bereits Erfahrung aus der Serie A mit.

Laut Berichten der Serie A, ist der FC Red Bull Salzburg dabei, einen Transfercoup zu landen und hat dabei Fiorentina, den Finalisten der Conference League, ins Auge gefasst. Der Fiorentina-Spieler Aleksa Terzic scheint unmittelbar vor einem Wechsel zu den „Bullen“ zu stehen. Alfredo Pedulla berichtet, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind und der Wechsel in den nächsten Stunden perfekt gemacht werden könnte.

Aleksa Terzic

Der junge serbische Nationalspieler, der 2019 von Roter Stern Belgrad für 1,7 Millionen Euro nach Florenz wechselte, hat insgesamt 51 Spiele für Fiorentina bestritten und wurde in der Saison 2020/21 an Empoli ausgeliehen. In der aktuellen Saison erreichte er mit seinem Team sowohl das Cup-Finale, als auch das Finale der Conference League, musste sich jedoch jeweils geschlagen geben (Cup gegen Inter/ Conference League gegen West Ham).

Terzic’s Vertrag bei Fiorentina läuft erst in einem Jahr aus, doch er scheint zurzeit die heißeste Ware auf dem Transfermarkt zu sein. Ursprünglich galt Bologna als Favorit für Terzic, doch nun scheint Salzburg das Rennen zu machen. Details zur Ablösesumme sind jedoch noch nicht bekannt. Dies wäre nicht das erste Mal, dass der FC Red Bull Salzburg einen hochkarätigen Spieler in die Mozartstadt holt.