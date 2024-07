Schlägerei am Mount Everest wegen Selfie-Spot (VIDEO)

Im Schatten des Mount Everest entbrannte kürzlich ein ungewöhnlicher Konflikt zwischen mehreren Abenteurern. Ihr Wunsch nach dem perfekten Foto führte zu einer physischen Auseinandersetzung auf der bekannten Aussichtsplattform des Berges.

Streit wird handgreiflich

In der Welt der sozialen Medien, wo ein beeindruckendes Foto Tausende von Likes generieren kann, ist der Wettstreit um den perfekten Schnappschuss intensiver denn je. Ein chinesisches Pärchen ließ sich wohl zu lange Zeit um das perfekte Foto zu bekommen und geriet deswegen mit einem anderen Pärchen aus China aneinander. Was als verbaler Streit begann, führte zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Paaren. Ein Versuch, die Streitenden zu trennen, scheiterte, und was folgte, war eine physische Konfrontation, die darin gipfelte, dass einer der Beteiligten auf dem Boden behandelt wurde.

Die lokalen Grenzschutzbehörden wurden auf den Vorfall aufmerksam und intervenierten, um die Streitigkeiten zu schlichten. Beide Paare wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Touristenandrang am limitierten Horizont

Jährlich lockt der Mount Everest, der mit einer Höhe von 8.848 Metern über dem Meeresspiegel den Titel des höchsten Berges der Welt trägt, Tausende von Touristen nach Nepal. In der vergangenen Saison vergab die dortige Tourismusbehörde 478 Genehmigungen für ausländische Bergsteiger, die jeweils 11.000 US-Dollar für das Privileg bezahlten, den Gipfel zu erklimmen. Mit der Ankündigung, dass die Gebühr im nächsten Jahr auf 15.000 US-Dollar steigen wird, könnte es in diesem Jahr zu einem besonders großen Andrang kommen, so Rishi Bhandari, ein führender Kopf der Vereinigung nepalesischer Expeditionsfirmen.

Kosten einer Gipfelstürmung und die daraus folgenden Konsequenzen

Die Gesamtkosten, um den Mount Everest zu besteigen, belaufen sich gewöhnlich auf mindestens 40.000 Euro, manchmal sogar auf das Doppelte. Diese Summe umfasst nicht nur die Genehmigungsgebühren, sondern auch die Dienste eines einheimischen Unterstützungsteams, das die internationalen Bergsteiger leitet, Ausrüstung trägt und für die Verpflegung sorgt, sowie Aufwendungen für Unterkünfte, Flüge und Spezialausrüstung inklusive Sauerstoffflaschen. Trotz des hohen Preises bleibt der Andrang groß, angetrieben von einer Leidenschaft für das Bergsteigen, die viele trotz der finanziellen Herausforderungen nicht abschreckt.

Während Bhandari feststellt, dass die Preiserhöhung für die wohlhabenderen Klienten wohl kaum ins Gewicht fällt, zeigt er sich besorgt über die Auswirkungen auf Bergsteiger mit begrenzteren Mitteln. „Aber viele Bergsteiger kommen aus der Mittelklasse, die das Bergsteigen einfach lieben und immer sparen wollen – auch wenn es nur um einige Hundert Dollar geht.“ , erklärt er. Der ungebremste Wunsch, den Gipfel zu erreichen, birgt jedoch auch Risiken, wie der kürzliche Vorfall auf der Aussichtsplattform des Everest schmerzlich verdeutlicht.