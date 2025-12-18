Schlepper auf der Flucht: Was Polizei in seiner Wiener Wohnung entdeckte

Auf der Flucht vor seiner Strafe versteckte sich ein Schlepper in Wien – bis Zielfahnder seine Tür öffneten und eine überraschende Entdeckung machten.

Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamts haben am Mittwoch einen international gesuchten 26-jährigen Syrer in einer Wohnung in der Margaretenstraße in Wien-Margareten aufgespürt. Die Beamten vollstreckten einen Europäischen Haftbefehl, der von griechischen Behörden ausgestellt worden war. Der Mann war 2019 in Griechenland wegen Schlepperei zu einer Haftstrafe von rund sechseinhalb Jahren sowie einer Geldstrafe von 20.500 Euro verurteilt worden, hatte sich jedoch vor Strafantritt abgesetzt.

Flüchtlinge angetroffen

Bei der Festnahme am Mittwochvormittag trafen die Ermittler in der Wohnung auch sechs Flüchtlinge an.

Der Festgenommene wurde unmittelbar in eine Justizanstalt überstellt.